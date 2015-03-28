Митинг "Днепр за Украину". Событие окончено
17:00, 28 марта 2015Общество
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Планируется, что на концерте будет обнародован годовой отчет работы команды экс-председателя ОГА.
В Днепропетровске проходит акция за единую Украину / volynnews.com
В 17:00 в Днепропетровске начинается митинг-концерт "Днепр за Украину!". Планируется, что на нем будет обнародован годовой отчет работы команды экс-председателя ОГА, выступит новый глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и состоится концерт украинских музыкантов.
Лозунг митинга - "За единство страны".
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Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Борис Филатов, в митинге примут участие Игорь Коломойский и члены его команды, в том числе сам Филатов и экс-заместители Коломойского Геннадий Корбан и Святослав Олийнык.
Также, по словам Филатова, приняты беспрецедентные меры безопасности.
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