Bloomberg: Бюрократия и смерть преследуют фронт в Украине

Люди на оккупированных территориях не верят, что их жизнь станет лучше после выборов.

Международные гуманитарные группы называют это место «линией разграничения». Но на самом деле черта между правительственной территорией Украины и оккупированным востоком – это 500-километровая военная граница, которая часто превращается в поле битвы переполненное обстрелами и погибшими.

То, что изначально было временным решением, которое позволяло передвигаться людям и товарам, за пять лет войны стало твердо определенной чертой. Большинство стычек происходят вблизи контактной линии, говорят в ОБСЕ. И даже пять официальных пунктов пропуска – это на самом деле опасные места. Об этом пишет Bloomberg.

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В воскресенье украинцы пойдут на избирательные участки, чтобы сделать выбор между президентом Петром Порошенко и его оппонентом Владимиром Зеленским. Но гражданские, опрошенные на пропускных пунктах, не верят, что их жизни изменятся. По крайней мере, это произойдет не скоро. Они будут возвращаться снова и снова на эти приграничные территории под бдительным присмотром снайперов и в окружении минных полей, надеясь попасть на другую сторону. Те, кто живут неподалеку от линии разграничения, ощутили на себе основной удар войны. Согласно данным ООН, здесь погибли 3 тысячи мирных жителей и около 9 тысяч были ранены. Всего 13 тысяч человек погибли за пять лет войны, а два миллиона были вынуждены переехать. Для многих пересечение линии разграничения стало необходимостью ежедневной жизни.

На КПП ждать порой приходится до восьми часов. Здесь есть несколько туалетов, а вода в дефиците. Каждого месяца линию пересекает около миллиона людей, из которых много пенсионеров. Гуманитарные группы призывают обе стороны обеспечивать больше услуг, в частности оказывать медицинскую помощь.

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14 февраля служба ООН по координации гуманитарных дел сообщила, что около 50 пенсионеров стояли четыре часа в ожидании в разгар шторма. В ОБСЕ посчитали, что с декабря по меньшей мере 16 гражданских были ранены или погибли на КПП. Большинство из них были старшими людьми. Но даже на фоне такого риска, их дела, торговля, семья и медицинские услуги на другой стороне от линии. На оккупированных территориях мало дешевых и качественных продуктов. Поэтому люди идут на запад по закупки. Пенсионеры должны переходить на подконтрольную Киеву территорию, чтобы получить свои выплаты.

КПП работают с 7 утра до 18:30 вечера. Это обычные лачуги и «бытовки», покрытые брезентом. Здесь вооруженные солдаты допрашивают и обыскивают, следят за бесконечным потоком людей. С правительственной стороны гражданским приходится иметь дело с четырьмя службами безопасности: налоговиками, полицией, пограничниками и армией. У каждой из них своя роль. Полиция контролирует толпу. Пограничники проверяют документы и сумки. Налоговики конфискуют то, что считают незаконными товарами. А военные охраняют последнюю линию на грани, за которой начинается серая зона и оккупированные территории. По словам пенсионерки из Донецка Ларисы Балич, каждый раз во время пересечения линии приходится сталкиваться с различными представителями служб безопасности, у которых разные правила. И результат прохождения может быть разный. Особенно это касается тех случаев, когда люди что-то с собой несут. А это делают почти все.

Балич ходит на запад, чтобы навестить дочку, получить пенсию и купить лекарства.

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«Я высыпаю все таблетки из упаковок и складываю их в одну небольшую бумажную коробку. Чтобы казалось, будто она одна. Иначе на границе могут решить, что у меня слишком много лекарств как для одного человека и конфискуют их», - рассказала она.

Для людей дефицит на востоке часто диктует то, что они будут нести через границу. Поэтому дешевая еда и бытовые вещи доминируют в таких случаях. Массовая безработица на оккупированных территориях создала «кустарный» бизнес по пересечению границы. Появились так называемые «челночники». Одна из них – Оксана Гусельникова. Она говорит, что зарабатывает около 11 долларов в день благодаря тому, что носит сумки с яблоками с правительственной территории на оккупированные районы. Другие популярные товары, которые часто возят на другую сторону — это колбаса, масло и сыр.

«В противном случае я просто безработная. Яблоки – это хороший бизнес. Они стоят более чем вдвое дороже с другой стороны», - говорит Гусельникова.

Движение товаров, однако, зависит от того, что из них служащие фискальной службы будут считать законными, а что конфискуют. Правила могут меняться ежедневно. Чтобы бороться с «приграничным бизнесом», Украина ввела ограничения на перевозку не более 75 килограммов товаров на 10 тысяч гривень. Для Гусельниковой наплыв конкурентов и новые ограничения выливаются в сокращение доходов.

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«Раньше я ходила каждый день. Теперь это делает столько людей, что я пересекаю границу раз в три дня», - пояснила она.

В то время как Киев пытается усилить определенную торговую инфраструктуру на линии разграничения, с другой стороны ее почти нет. Наталья, которая попросила не называть ее фамилию, перенесла через границу лекарства для беременной женщины с ВИЧ в Донецке. В один день это легально, а другой российские боевики сказали, что нет.

Украинские пограничники говорят, что постоянно конфискуют сигареты и алкоголь, которые делают на востоке. Среди запрещенных товаров также подержанные детали для автомобилей и сезонные ягоды. Попытки скрыть запрещенные вещи бывают очень изобретательными, а бывают и очень простыми. Недавно пограничники изъяли банку икры, спрятанной в мешке картошки. Один из украинских пограничников сказал изданию, что среди солдат на линии разграничения распространено чувство разочарования. Усиливается ощущение нормализации пропускных пунктов. Будто так и должно быть. И из-за этого конец войны еще труднее себе представить.