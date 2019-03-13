Есть три модели для нацменьшинств: Гриневич раскрыла детали законопроекта о среднем образовании

По словам министра, эти модели отличаются в зависимости от языковых групп.

Проектом закона «Об общем среднем образовании» предусмотрены три модели для детей, которые обучаются на языке национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на заседании правительства.

«Мы предлагаем три модели, которые обнародуем по результатам консультаций относительно закона «Об образовании», рекомендаций Венецианской комиссии и, главное, утверждения нашей основной идеи - не может быть гражданин Украины, который не владеет свободно государственным языком», - сказала Гриневич.

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Она уточнила, что модели отличаются в зависимости от языковых групп.

«Потому что разным языковым группам надо разное количество времени для того, чтобы они изучили государственный язык... Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, которые проживают в языковой среде своего языка, а также языка государственного, и не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало», - сказала министр и добавила, что таким народом являются крымские татары.

«Вторая модель - для школ с языком обучения национальных меньшинств, язык которых относится к языкам Европейского союза... Основные принципы - материнским языком наряду с изучением государственного они будут обучаться в начальной школе, в пятом классе не менее 20% годового объема учебного времени должно уже преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в девятом классе достичь отметки не менее 40% учебного времени на государственном языке, начиная со старшей школы - не менее 60% годового объема учебного времени в этих учреждениях должно преподаваться на государственном языке», - пояснила Гриневич.

Третья модель, по ее словам, будет работать для остальных национальных общин Украины.

«Она касается тех, язык которых относится к одной из украинской языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка, например, если это только русскоязычные территории. Там начальная школа также будет осуществляться на родном материнском языке наряду с изучением украинского, дети к завершению начальной школы уже имеют возможность владеть украинским языком, и с пятого класса будет не менее 80% учебного времени на государственном языке», - сказала она.