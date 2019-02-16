За два года в Украине очередь в детсады уменьшилась почти на 60% - Гриневич

В 2016 году очередь составляла 96 тысяч мест, сейчас - 33 тысячи.

В течение последних двух лет, с 2016 года, очередь в детсады в Украине уменьшилась на 63 тысячи мест.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, в 2016 году очередь в учреждения дошкольного образования составляла 96 тысяч мест, пока очередь уменьшено до 33 тысяч мест. То есть, за два года очередь сократилась почти на 60%.

"В этом году совместно с органами местного самоуправления создано более 22 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - сказала Гриневич.

Как сообщал УНИАН, на 2019 год в бюджете предусмотрели еще один миллиард гривень, который должны использовать на оборудование новой начальной школы.