Как убивали Азарова

С каждой новой годовщиной беспримерного отъезда из Украины православного великомученика Виктора Януковича всплывают новые, все более чудовищные подробности той исторической погони в исполнении высокопоставленных очевидцев. В частности, до сих пор многие не знали, что в 2014 году десять боевиков хунты выпустили в православную жену Азарова полный автоматный рожок, а самого Николая Яновича переодели пандочкой и гнали лопатами до самой Калуги.

«Был солнечный день, стояла прекрасная весенняя погода, а весь Киев был захвачен боевиками», - начинает свой неторопливый рассказ седой как лунь старик с испуганными глазами маркшейдера, захваченного в забое бандой голых шахтеров-извращенцев. Это Николай Азаров, самый успешный, по общему мнению его и супруги Людмилы, премьер-министр Украины за все годы их совместной жизни. Николай Янович – частый гость на своей странице в фейсбуке, где он с детской непосредственностью глубоко пожилого человека регулярно обличает исторические клубни царящего в Украине фашизма, а также в редакции проекта Украина.ру, в свое время получившего второе дыхание с приходом луганской интеллектуальной православной дивы Алены Березовской, про которую в Украине во времена Януковича говорили такое, что даже Азаров в бане закрывал себе лицо специальной войлочной шапочкой, а остатки роскоши – березовым веником.

В пятую годовщину безвременного отъезда Виктора Федоровича Николай Янович снова пришел на Украину.ру и выступил там на пресс-конференции, по итогам которой выяснилось, что Киля Бимба – не менее, а то и более карколомный рассказчик, чем сам Янукович. В частности, до сих пор бытовало ошибочное мнение, будто бы в то время, как в Януковича стрыляли и был ранен афицер, Киля уже благополучно прятал свое курчавое тело среди австрийских геев, как лист в лесу, резонно рассудив, что там его искать никто не будет, но ничего подобного, - когда боевики захватили Киев, Николай Янович как раз вышел на улицу, насладился погодой и начал убегать, так как охрана доложила, что кто-то уже пошел захватывать Рыбака, а Янукович «подлежал уничтожению». За Азаровым выехало «полторы тысячи стволов» с зажигательными бутылками, которые нельзя было погасить.

Этот день навсегда останется в памяти Бимбы. Опытный чиновник, он отправил жену машиной в Донецк, так как за автомобилем и так уже висел хвост. Разумеется, хвост выследил жену, и за Борисполем в нее был выстрелян полный автоматный рожок. Судьба жены осталась открытой, Николай Янович так и не признался, попали ли ей хоть куда-нибудь, но его больше всего возмутил сам принцип: «Вот такие демократы, такие, так сказать, европейские ценности защищались на Майдане». К счастью, сам Азаров был тоже не лыком шит: пустив погоню по ложному следу жены, которая отстреливалась от карателей, выпускавших в нее рожок за рожком, до самого Донецка, пока не прибила последнего монтировкой на стоянке у «Белого лебедя», Николай Янович спокойно добрался в Борисполь и каким-то образом «сумел самолетом выехать из Борисполя в Харьков». Трюк с едущим по трассе самолетом окончательно сбил хунту с толку, но Азаров был слишком стертый калач, чтобы полагаться на одну только слепую удачу: по дороге он частенько сворачивал в лесопосадку, путал следы, ехал полями, два из них даже вскопал, а одно засеял капустой кольраби. Так потихоньку и добрался.

К сожалению, пока Николай Янович в последний раз восстанавливал агропромышленную отрасль бесноватой страны, в Киеве произошел государственный переворот. «Началась самая настоящая звериная охота на бывшее руководство Украины, это безо всякого преувеличения!» - подчеркивает Азаров. Так, Януковича сунули в костюм кабана и долго бегали за ним с ружьем, приговаривая: «Как тебе такая охота, Виктор Янукович?»; Рыбака переодели рыбой, поймали на червя и скормили гигантскому накуренному коту; Азарова хотели нарядить бимбой и кинуть под поезд метро (с фантазией у майдаунов всегда было не очень), но костюмы бимб закончились, остался только костюм пандочки. Это и спасло Николая Яновича - стрелять в пандочку никому не хотелось, так что его просто догнали лопатами до родной Калуги и оставили там умирать.

«Как Януковича хотели убить», - называется текст Украины.ру, вышедший по итогам пресс-конференции, хотя, если по справедливости, то называть его надо было «Как убивали Азарова». Ведь ясно как день, что подвиг старого маркшейдера не только не уступает подвигу Януковича, но и во многом превосходит его: Янукович профукал Украину, а вот Азарову упрекнуть себя не в чем, при том что стрыляли в него не меньше, плюс по жене рожок. При определенном исходе выборов в Украине этот рожок может стать важным фактором, но будем надеяться, что Николай Янович все же помрет раньше.

Всех желающих помочь украинской армии выпустить кровинушку из русских солдатушек на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ