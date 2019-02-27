"Все в шоке": Данилко заявил, что ситуация с Maruv изменила отношение артистов к Нацотбору на Евровидение

Данилко также рассказал о своих фаворитах в финале национального отбора на Евровидение-2019.

Судья национального отбора на Евровидение-2019 Андрей Данилко заявил, что ситуация с Maruv изменила отношение артистов к Нацотбору на Евровидение.

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Артист также рассказал о своих фаворитах в финале Нацотбора, передает "Факты". "Теперь они (артисты) с опаской к нему относятся и думают, а стоит ли в нем участвовать. Мои коллеги в шоке! Я понимаю, что дуэт «Анна-Мария» дал глупое интервью и за это пострадал. Но для меня эти девушки и без того были на последнем месте среди финалистов. Я определил своих лидеров, их было двое: KAZKA и MARUV. Знаете, это как в ресторане - не знал, что выбрать, рыбу или мясо. Вот в прошлом году четко понимал - мясо. И голосовал за MELOVIN", - заявил Данилко.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что Украина не будет участвовать в Евровидении.

Ранее общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. 26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Позже стало известно, что и группа Kazka также отказалась от участия в конкурсе.