Один из лучших бизнес-тренеров Европы проведет в Киеве мастер-класс

Спикер: Британский эксперт Найджел Риснер

Мастер-класс на тему:«BOSS: идеальный или безрезультатный»

Дата и место: 22 марта 2019, Ramada Encore Kiev

Один из лучших бизнес-тренеров Европы, специалист по мотивации и внутрикорпоративным коммуникациям, десятикратный обладатель премии “Спикер года” и автор мировых бестселлеров - Найджел Риснер, приезжает в Киев, чтобы поделиться своим международным опытом и научить украинских бизнесменов эффективному лидерству, которое приводит к росту компании в целом.

Работая с самыми крупными компаниями мира, Найджел точно знает секрет успешной организационной культуры и корректного лидерства. Посетив мастер-класс с Найджелом Риснером, Вы получите самые ценные советы для ведения бизнеса и достижения колоссальных результатов, которыми пользуются ведущие компании Европы и Америки. Приглашенный нами спикер сотрудничает с корпорациями AXA, Barclays, HSBC, BP, ING, Bayer, M&S, и смог доказать, что его авторская методика «Зоопарк вокруг нас» работает в любом бизнесе, вне зависимости от страны или его размера.

Являясь спикером более 20 лет, Найджел стремился сделать лучше каждого участника, делясь своими методами и инструментами, чтобы прорваться сквозь ментальные границы и ограничивающие убеждения. Его всегда оживленные и интерактивные презентации уже вдохновили тысячи делегатов по всему миру из списка FTSE100 и Fortune500 на позитивные изменения как в бизнесе, так и в личной жизни.

Найджел не просто говорит ЧТО нужно делать, а объясняет КАК на практике добиться нужного эффекта в кратчайшие сроки. 22 марта на мастер-классе в Киеве Найджел поможет Вам пересмотреть свой взгляд на устаревшие методы управления организацией, понять четкую разницу между настоящим лидером и хорошим менеджером, научиться выделять главные проблемы от второстепенных, а также Вы получите невероятный заряд энергии и стимул для перехода на новый уровень управленческой зрелости.

Найджел Риснер часто задает один ключевой вопрос своим слушателям: «Are you ready to make an I.M.P.A.C.T?», и если ответ на него положительный, то Вы несомненно проведете время с пользой.

Присоединяйтесь к числу участников мастер-класса «BOSS: идеальный или безрезультатный», чтобы стать идеальным лидером и примером для Ваших сотрудников, коллег и даже конкурентов!

Организатор Premium Business Events - компания KA Group.