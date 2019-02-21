Международный День родного языка: история праздника (видео)
21 февраля представители всех наций и народностей мира отмечают международный День родного языка.
Международный День родного языка - история праздника
День родного языка начали еще в 2000 году. Праздник был учрежден в ноябре 1999 года на тридцатой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. О «поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия» - звучало в заголовке документа.
Международный праздник родного языка должен способствовать защите языка как культурного наследия каждой отдельной национальности, каждой народности на нашей планете.
Дату праздника также выбрали не случайно. В 1952 году власти Пакистана провозгласили урду единственным государственным языком, родным он был лишь для 3 % населения. Люди восприняли это негативно особенно на востоке страны, где разговаривали на бенгальском языке. 21 февраля в стране прошли протесты, на которых полицейские убили нескольких студентов.
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После провозглашения независимости Восточного Пакистана (Бангладеш) 1971 года, этот день отмечается в стране как день мучеников. По предложению Бангладеш ЮНЕСКО выбрало именно эту дату.
В целом в организации отмечают, что стремятся поддерживать язык как признак культурной принадлежности человека. В ЮНЕСКО говорят, что из 6 000 разговорных языков мира примерно половине угрожает исчезновение. Именно поэтому изучение иностранных языков является необходимым для взаимопонимания между народами.
В Украине этот праздник отмечают с 2002 года, когда для укрепления государствообразующей функции украинского языка и содействие свободному развитию и использованию других языков национальных меньшинств Украины было издано распоряжение “О праздновании Международного дня родного языка”.
В честь праздника сегодня многие учебные заведения проводят соревнования, в которых нужно написать стихотворение, прозу или произведение. Также проводятся литературные вечера, творческие фестивали.
Международный День родного языка - стихи
Анатолій Камінчук
РІДНЕ СЛОВО
Барвінково, волошково
В небі світиться зоря.
Починаймо рідне слово
Зі сторінки «Кобзаря».
Рідне слово любить ненька
І співає: «Люлі-лю».
Так любив його Шевченко,
Так і я його люблю.
***
Василь Голобородько
НАША МОВА
Кожне слово
нашої мови
проспіване у Пісні
тож пісенними словами
з побратимами
у товаристві розмовляємо
кожне слово
нашої мови записане у Літописі
тож хай знають вороги
якими словами
на самоті мовчимо
***
Варвара Гринько
РІДНА МОВА
Сію дитині
В серденьку ласку.
Сійся-родися,
Ніжне “будь ласка”,
Вдячне “спасибі”,
“Вибач” тремтливе, -
Слово у серці –
Як зернятко в ниві.
“Доброго ранку!”,
“Світлої днини!” –
Щедро даруй ти
Людям дитино!
Мова барвиста,
Мова багата,
Рідна і тепла,
Як батьківська хата.
***
Володимир Лучук
КЛЯТВА
Мова кожного народу
неповторна і – своя;
в ній гримлять громи в негоду,
в тиші – трелі солов’я.
На своїй природній мові
і потоки гомонять:
зелен-клени у діброві
по-кленовому шумлять.
Солов’їну, барвінкову,
колосисту — на віки –
українську рідну мову
в дар мені дали батьки.
Берегти її, плекати
буду всюди й повсякчас, —
бо ж єдина — так, як мати –
мова в кожного із нас!