Международный День родного языка: история праздника (видео)

Международный день родного языка учрежден для поддержки языкового и культурного многообразия и сохранения многоязычия.

21 февраля представители всех наций и народностей мира отмечают международный День родного языка.

Международный День родного языка - история праздника

День родного языка начали еще в 2000 году. Праздник был учрежден в ноябре 1999 года на тридцатой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. О «поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия» - звучало в заголовке документа.

Международный праздник родного языка должен способствовать защите языка как культурного наследия каждой отдельной национальности, каждой народности на нашей планете.

Дату праздника также выбрали не случайно. В 1952 году власти Пакистана провозгласили урду единственным государственным языком, родным он был лишь для 3 % населения. Люди восприняли это негативно особенно на востоке страны, где разговаривали на бенгальском языке. 21 февраля в стране прошли протесты, на которых полицейские убили нескольких студентов.

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После провозглашения независимости Восточного Пакистана (Бангладеш) 1971 года, этот день отмечается в стране как день мучеников. По предложению Бангладеш ЮНЕСКО выбрало именно эту дату.

В целом в организации отмечают, что стремятся поддерживать язык как признак культурной принадлежности человека. В ЮНЕСКО говорят, что из 6 000 разговорных языков мира примерно половине угрожает исчезновение. Именно поэтому изучение иностранных языков является необходимым для взаимопонимания между народами.

В Украине этот праздник отмечают с 2002 года, когда для укрепления государствообразующей функции украинского языка и содействие свободному развитию и использованию других языков национальных меньшинств Украины было издано распоряжение “О праздновании Международного дня родного языка”.

В честь праздника сегодня многие учебные заведения проводят соревнования, в которых нужно написать стихотворение, прозу или произведение. Также проводятся литературные вечера, творческие фестивали.

Международный День родного языка - стихи

Анатолій Камінчук

РІДНЕ СЛОВО

Барвінково, волошково

В небі світиться зоря.

Починаймо рідне слово

Зі сторінки «Кобзаря».

Рідне слово любить ненька

І співає: «Люлі-лю».

Так любив його Шевченко,

Так і я його люблю.

***

​Василь Голобородько

НАША МОВА

Кожне слово

нашої мови

проспіване у Пісні

тож пісенними словами

з побратимами

у товаристві розмовляємо

кожне слово

нашої мови записане у Літописі

тож хай знають вороги

якими словами

на самоті мовчимо

***

Варвара Гринько

РІДНА МОВА

Сію дитині

В серденьку ласку.

Сійся-родися,

Ніжне “будь ласка”,

Вдячне “спасибі”,

“Вибач” тремтливе, -

Слово у серці –

Як зернятко в ниві.

“Доброго ранку!”,

“Світлої днини!” –

Щедро даруй ти

Людям дитино!

Мова барвиста,

Мова багата,

Рідна і тепла,

Як батьківська хата.

***

Володимир Лучук

КЛЯТВА

Мова кожного народу

неповторна і – своя;

в ній гримлять громи в негоду,

в тиші – трелі солов’я.

На своїй природній мові

і потоки гомонять:

зелен-клени у діброві

по-кленовому шумлять.

Солов’їну, барвінкову,

колосисту — на віки –

українську рідну мову

в дар мені дали батьки.

Берегти її, плекати

буду всюди й повсякчас, —

бо ж єдина — так, як мати –

мова в кожного із нас!