В ООН призывают обеспечить эффективное и непредвзятое расследование убийств на Майдане

Также в ООН определили обстоятельства, препятствующие привлечению виновных к ответственности.

В Организации Объединенных Наций призывают украинские власти обеспечить эффективное, независимое и непредвзятое расследование убийств во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

Как отмечается в информационной справке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которую имеет в своём распоряжении УНИАН, через пять лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек (84 протестующих, 13 сотрудников правоохранительных органов и человека, который был среди событий, но не участвовал в протестах).

В частности, на сегодняшний день признаны виновными всего три человека, которые принимали участие в событиях, приведших к гибели двух протестующих. Продолжаются уголовные производства в отношении еще 12 предполагаемых виновников, в том числе в отношении сотрудников милиции и Службы безопасности Украины.

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер выражает обеспокоенность тем, что расследование убийств 17 протестующих и 13 сотрудников правоохранительных органов не привело к установлению конкретных исполнителей. «Индивидуальная ответственность крайне важна, когда мы говорим о справедливости. Семьи всех жертв, будь то протестующие или сотрудники правоохранительных органов, имеют право на правду. Они имеют право знать, кто убил их родных и близких, и они имеют право увидеть, как виновники будут привлечены к ответственности за эти преступления», - отметила она.

Читайте такжеВ правоохранительных органах до сих пор продолжают работать 36 человек, подозреваемых в делах Майдана

В ООН определили обстоятельства, препятствующие эффективному расследованию и привлечению виновных к ответственности: во-первых, во время протестов сотрудники милиции не имели на форме опознавательных знаков, что затрудняет их идентификацию. Во-вторых, некоторые старшие офицеры милиции, подозреваемые в совершении преступлений против протестующих на Майдане, сохранили свои должности после тех событий, из-за чего их подчиненные неохотно говорят о причастности милиции к вышеупомянутым убийствам. В-третьих, судебные экспертизы проводятся с чрезмерными задержками, что частично объясняется недостаточным финансированием и большими рабочими нагрузками экспертных учреждений в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины. В-четвертых, много предположительных виновников бежали в Российскую Федерацию и, таким образом, недосягаемы для украинского правосудия.

«Несмотря на эти вызовы, есть практические шаги, которые правительство Украины могло бы сделать. Наша главная рекомендация - обеспечить эффективное, независимое и непредвзятое расследование убийств, совершенных во время протестов на Майдане. Необходимо обеспечить эффективную работу учреждений судебных экспертиз и избежать лишних задержек в судебных процессах», - подчеркнула Фрейзер.

Также в ООН призывают международное сообщество должным образом рассматривать запросы на экстрадицию всех подозреваемых, скрывающихся от следствия по уголовным делам, связанным с убийствами, совершенными во время протестов на Майдане, и предоставить Украине поддержку в её усилиях по проведению эффективного и независимого расследования.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов.

В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, в общей сложности во время Евромайдан пострадали 2,5 тыс. человек.