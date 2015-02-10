Суд продлил арест Савченко до 13 мая

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда, такое решение огласил судья Артур Карпов.

Ранее УНИАН сообщал, что адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко предлагали суду изменить меру пресечения с ареста на домашний арест - на территории гостиницы при Посольстве Украины в Москве.

Кроме того, один из адвокатов Илья Новиков заявлял, что защита готова согласиться на любой залог. Также он говорил, что Савченко можно освободить под личное поручительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правым человека Валерии Лутковской.

Читайте такжеСавченко в суде заявила, что будет голодать до возвращения в Украину или смерти в РФ

Он обратился к суду с просьбой избрать любую меру пресечения, кроме содержания под стражей, "поскольку Савченко это убьет".

Следователи и прокуратура заявили, что возражают против изменения меры пресечения и требуют продления ареста.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.