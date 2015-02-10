Адвокаты Савченко предложили суду изменить меру пресечения на домашний арест

Защитники убеждают, что она не скроется от следствия, так как презирает Следственный комитет РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ об этом сказал адвокат Илья Новиков сегодня в Басманном суде Москвы.

Он также предложил, что если суд не устроит здание посольства, она сможет отбывать домашний арест в его собственной квартире. Также Новиков заявил, что защита готова согласиться на любой залог. Кроме того, Савченко можно освободить под личное поручительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правым человека Валерии Лутковской, добавил он.

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"Вариант с избранием меры пресечения в виде простой подписки о невыезде также не исключается... Я полагаю, что те, кто знает мою подзащитную Савченко хотя бы по публикациям и заявлениям на суде, согласятся с тем, что … вряд ли можно всерьез рассматривать заявление следствия о том, что есть риск, что она скроется от следствия. Она не будет бегать от Следственного комитета, у нее есть все основания презирать Следственный комитет, а украинцы не бегают от того, кого они презирают", - сказал Новиков.

Он обратился к суду с просьбой избрать любую меру пресечения, кроме содержания под стражей, "поскольку Савченко это убьет".

Следователи и прокуратура заявили, что возражают против изменения меры пресечения и требуют продления ареста.

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Судья удалился в совещательную комнату.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

Ранее УНИАН также сообщал, что Басманный суд Москвы отказал защите Савченко в отводе судьи.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении до 13 мая срока ее содержания под стражей.