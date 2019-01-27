12-летняя дочь Джоли и Питта решила убежать от матери

Девочка устала от бракоразводного процесса своих родителей.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта собралась переехать от матери.

Об этом сообщает таблоид Star, передает bilshe.com.

После новости о том, что у старшего приемного сына пары Джоли-Питт возникли недоразумения с матерью и он решил пожить отдельно, поклонники не ожидали, что подобные намерения имеет и 12-летняя Шайло.

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По информации таблоида, девочка устала от бракоразводного процесса своих родителей. Она хочет пожить с бабушкой и дедушкой, Уильямом и Джейн Питт, в Спрингфилде, штат Миссури.

Инсайдер издания отметил, что Шайло хочет расти среди "нормальных" людей, настроена она решительно и очень хочет сменить обстановку. Кроме того, отмечается, что летом прошлого года она убегала из дома.

Как сообщал УНИАН, Анджелина Джоли думает о том, чтобы пойти в политику.