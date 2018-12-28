Анджелина Джоли думает об уходе в политику

Актриса отметила, что, как показала работа в ООН, она может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей.

Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что в будущем может пойти в политику.

В интервью программе Today на радио ВВС она сказала, что 20 лет назад исключила бы такой вариант, но теперь уже не так категорична, передает "Русская служба ВВС".

Отвечая на вопрос, может ли она однажды пойти в президенты США, актриса сказала: "Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась... Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются".

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Актриса отметила, что, как показала работа в ООН, она может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей. Однако после этого Джоли добавила, что пока предпочла бы не углубляться в эту тему.

Когда ведущий предположил, что актриса могла бы оказаться в списке демократов, участвующих во внутрипартийных выборах кандидата в президенты, она ответила "спасибо", не став этого отрицать.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли.