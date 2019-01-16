Крещение-2019: значение праздника, история и традиции

Слово "крещу" в переводе с греческого означает "погружаю в воду".

В субботу, 19 января, украинцы празднуют Крещение господне, которое является завершающим большим праздником рождественско-новогоднего цикла. Именно в этот день, согласно евангельской истории, крестили Иисуса Христа в реке Иордан, где на него сошёл Святой Дух в виде голубя.

Когда празднуют Крещение

Во всех церквях праздник Крещения привязан к дате древнего праздника Богоявления, который отмечается 6 января. В римско-католической традиции празднование приурочено к Богоявлению, которое празднуется 13 января. Часть православных церквей, придерживающихся юлианскому календарю, празднуют 19 января, по григорианскому календарю. Другие, включая Константинопольскую церковь, празднуют Крещение господне 6 января, по новоюлианскому календарю. В древневосточных церквях этот день посвящён не только Крещению Иисуса Христа, но и его Рождению, и составляет единый праздник Богоявления.

Что произошло 19 января, согласно Евангелию

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, пришёл 30-летний Иисус Христос для того, чтобы принять крещение. Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!».

После Крещения Иисус Христос удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришёл на землю. Иисус сорок дней «был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». Cтоит отметить, что точное расположение места крещения Иисуса Христа до сих пор неизвестно.

Что означает Крещение

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». В Ветхом Завете вода означает начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. В память о том, что Спаситель своим крещением освятил воду, накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, откуда набирают воду.

С древних времен стало известно о чудесных свойствах воды, которая была набрана в этот день. Первые упоминания об особом почитании воды появились в одной проповедей святого Иоанна Златоуста (387 год).

«В этот день все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей», - говорится в ней.

Традиции на Крещение

Традиционно в день Богоявления совершается водосвятие. Святят воду дважды - накануне праздника и непосредственно в сам святой день. 19 января, на Крещение, в любом местном водоеме делают прорубь в виде креста или круга, неподалеку от которой устанавливают аналой и деревянный крест с ледяным голубком, который символизирует Святой Дух.

После литургии люди отправляются к проруби, священник служит молебен, после чего трижды опускает в прорубь крест, прося на воду Божье благословение. Затем начинаются крещенские купания. Люди верят, что купание в ледяной воде в этот день смывает с человека грехи. Однако, в церкви напоминают, что грехи смываются только покаянием через таинство исповеди, поэтому купание на Крещение стало просто традицией.

Набранную на Крещение воду из освященных источников хранят целый год - до следующего праздника Крещения. При необходимости, ее следует пить на голодный желудок, параллельно молясь. Несмотря на то, что в праздник Крещения Господнего нет поста, день накануне - Сочельник, необходимо провести соблюдая строгий пост