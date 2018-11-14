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Лобода покоряет Германию глубоким декольте (видео)

08:17, 14 ноября 2018
Общество
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Лобода сейчас гастролирует в Германии / Скриншот

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Так, артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото и видео из Берлина. На записи Лобода появляется на сцене в черном эффектном мини-платье с выдающимся декольте, которым она уже накануне удивляла публику в Дюссельдорфе.

В опубликованном ролике артистка исполняет свою новую песню InstaDrama.

#instadrama 💔 #Berlin 🖤 #today

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

7.30

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Как сообщал УНИАН, 9 ноября украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию, презентовала новую песню InstaDrama.

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Теги: #Светлана Лобода#Тилль Линдеманн