В чистый четверг 11 октября на космодроме «Святой Байконур» состоялся евхаристический старт железного ковчега «Союз МС-10», на борту которого находились раб божий Алексий Овчинин и мериканский масон Хейг, и все бы было лепо, кабы в богоугодное дело не вмешался ацкий сотона.

Надобно сказать, что перед евхаристическим стартом ковчег «Союз МС-10» оскопил святой водой авторитетный мастер кропила отец Сергий, ударник литургического труда, подполковник. Трижды сотона пытался пожрать ковчег и трижды отдергивал от него свою рогатую морду, языческими рошенами испещренную, а раб божий Алексий Овчинин брызгал на него через иллюминатор святой водой банным веником и бросался ядучими просвирками, коих был у него с собой целый туесок. Однако масон мериканский тайком достал дрель, какову до поры прятал на стене за святой иконою, и просверлил дыру в обшивке, что мастером кропила была оскоплена, и проник в ту дыру ацкий сотона, и отодрал от ковчега вторую ступень, и столкнул ее с первой, и преставился ковчег железный в геене огненной, но спасся раб божий Алексий Овчинников верхом на банном венике, и мериканца спас, ибо духовность его велика была.

За подвиг тот раб божий Овчинников зело представлен к награде был , получив медаль «За отвагу на пожаре» и пятнадцать суток за внезапное побитие отца Сергия, майора, и кончилось бы все, как всегда, вяликой победою русской техники, но врата ада уже разверзлися, и, окрыленный первой удачею, напал диавол на саму Церковь Русскую. В богомерзком Константинополе, сатанинской обители, чернокнижник Варфоломей поснимал с украинских раскольников анафемы и пообещал им автокефалию, и восстал над землей православною сатанинский огненный рошен, знак погибели.

Кремль пообещал защиту православных интересов в Украине, и на сегодняшний день непроясненным остается только один евхаристический вопрос: начнет ли Россия с долгожданной бомбежки киевской Лавры или для затравки отправит в Константинополь Чепигу и Мишкина?

«Ополчился на Церковь враг рода человеческого, - сказал мудрый патриарх Московский и всея вообще Кирилл. - Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь, мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны».

В своих оптимистических выводах Московский патриархат опирается на неоспоримую историческую и религиозную евхаристическую евстрихию, законы мировой стратапендрии и догматы пульцинерии даздрапермического канона, доказывающие верховенство едреной матери РПЦ над дочерними стратихиндриями Киева как антифоново, так и екзапостиларически. И солнце гребаный Фанар подризник полиелеи канонически массово, учат нас православные отцы и антиохи забубенские, ибо стихари-столпники раскольническое движение не четьи минеи требника ставропигии нелепой, на основы веры покушатничество, так точно, аминь.

Все эти простые и совершенно очевидные для любого здравомыслящего человека факты в свете истории и элементарной логики убедительно доказывают, что у Украины нет и не может быть своей церкви, это понятно. Понятно и то, почему обитель зла Вашингтон незаконно вмешался в религиозные каноны и приветствовал решение чернокнижника Варфоломея. «На воре и шапка горит», - коротко охарактеризовал ситуацию конский угодник Сергий Лавров.

Примечательно, что когда президент РФ Владимир Путин созвал Синод Совбеза для обсуждения незаконного вмешательства Вселенского патриархата в церковную жизнь Украины, он специально пришел в шапке, и ничего, даже Медведев не угорел. В сердцах истинно верующих затеплилась надежда на апокалипсис: официальный Кремль пообещал защиту православных интересов в Украине, и на сегодняшний день непроясненным остается только один евхаристический вопрос: начнет ли Россия с долгожданной бомбежки киевской Лавры или для затравки отправит в Константинополь Чепигу и Мишкина? Возможно, об этом что-то знают в Воронеже, но там все сейчас какие-то нервные.