Путин на совещании Совбеза РФ поднял вопрос православной церкви в Украине

В совещании также приняли участие главы российских силовых ведомств.

12 октября состоялось заседание Совета безопасности России во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Одним из обсуждаемых вопросов была ситуация вокруг Русской православной церкви в Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"На совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, затрагивалась международная проблематика. Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви в Украине после известного решения Константинопольского патриархата", - сказал он.

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Помимо Путина, в совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководители обеих палат российского парламента, глава российского МИДа Сергей Лавров, руководители российских силовых ведомств (ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки и другие).

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Киевский патриархат призвал епископат, духовенство и верных УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного собора.