В Кремле рассказали, как будут "защищать интересы православных" в Украине

По словам Пескова, «все, что происходит в мире православия, является темой повышенного внимания со стороны государства, но о вмешательстве государства в эти процессы речи идти не может».

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», но не намерены вмешиваться в «межцерковный диалог».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение синода Вселенского патриархата.

На вопрос УНИАН, будет ли светская власть РФ предпринимать практические решения по этому поводу, Песков ответил: «Светская власть в России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог, и никогда этого не делала, и не будет этого делать дальше, но поскольку православие является одной из религий, которое исповедуется в РФ, то, конечно, все, что происходит в мире православия, является темой повышенного внимания со стороны государства, но о вмешательстве государства в эти процессы речи идти не может».

На вопрос российских журналистов о том, что якобы «радикальные группировки» намерены захватывать храмы УПЦ МП, и как на это будет реагировать Кремль, Песков ответил: «Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и понятная позиция».

На уточняющий вопрос УНИАН, каким образом Кремль будет «защищать интересы православных в Украине», он сказал: «Исключительно политико-дипломатическими».

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Песков подчеркнул, что Кремль знает реакцию РПЦ на решения синода. «Мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир. Мы весьма обеспокоены тем, что эти решения были приняты, и действительно в данном случае полностью разделяем ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ», - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.