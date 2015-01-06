В центре Львова открылась живая шопка с вертепом, животными и Иродом-Путиным (фото, видео)

В центре Львова сегодня открыли живую шопку - с вертепом и живыми животными.

Как передает корреспондент УНИАН, шопку установили на площади Арсенальной.

В этом году одну из главных ролей в традиционном рождественском вертепе - царя Ирода - исполняет актер, воплощающий образ президента России Владимира Путина.

«Издавна вертепы делали актуальными в соответствии с тогдашними проблемами. В прошлом году у нас была вертеп на баррикадах, так как был Майдан, в этом году другая политическая картина, поэтому героями будут не только традиционные Иосиф, Мария и ангелы, а украинские военные, которые будут охранять Иисуса от злого Ирода, которого будет олицетворять один известный человек из соседнего государства», - отметили организаторы.

Роли героев вертепа выполняют украинские пластуны.

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После открытия вертепа все желающие имели возможность попробовать 12 традиционных блюд праздничного стола.

Шопка будет стоять до 8 января. Каждый желающий имеет возможность внести пожертвование в установленный рядом ящик, собранные средства организаторы передадут на помощь участникам АТО.