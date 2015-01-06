Die Welt: "Путин – не мой президент"

Об этом пишет Андре Айхофер в статье «Путин – не мой президент», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Из своего офиса в сталинке на площади Ленина в Донецке Александру Ходаковскому открывается прекрасный вид на город. Время от времени по улицам проезжают автомобили Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Слышен грохот пулеметного огня на горизонте, вдалеке гремят пушки.

До недавнего времени Ходаковский был командиром внушающего страх батальона сепаратистов «Восток» на востоке Украины. Камуфляж и автомат Калашникова он сейчас поменял на сшитый на заказ костюм и шелковый галстук. С декабря он руководит «советом безопасности» «Донецкой Народной Республики» и участвует в принятии решений о войне и мире.

От мира восточная Украина еще далека. Несмотря на прекращение огня в Донецке почти каждый день стреляют. Пророссийские повстанцы снова и снова атакуют аэропорт на севере Донецка, где укрепились подразделения украинской армии. На самом деле, противоборствующие стороны должны были отвести тяжелое вооружение от линии фронта еще несколько месяцев назад, согласно требованиям международного соглашения о прекращении огня. Но соглашения «не были реализованы надлежащим образом», говорит пресс-секретарь миссии ОБСЕ в Киеве, Майкл Бочуркив. Из-за напряженной ситуации организация планирует увеличить количество своих наблюдателей из 250 до 500.

Восточная Украина – залог России

Александр Ходаковский вину за боевые действия возлагает на Украину. Командиры армии постоянно нарушают режим прекращения огня, утверждает он, его люди только обороняются. «Если не верите, пойдите на фронт и убедитесь сами», говорит Ходаковский. Человек с короткими волосами и щетиной ждет, пока принесут кофе и конфеты, и красноречиво рассуждает о будущем восточной Украины. Если верить лидеру повстанцев, экс-советской республике предстоит длительный конфликт с большими потерями. Президент Украины Петр Порошенко в сентябре предложил сепаратистам амнистию и особый статус в составе Украины. О возвращении в Украину даже речи быть не может, считает Ходаковский: «Порошенко много говорит, но не сдерживает своих обещаний», жалуется мужчина в костюме. Поэтому сепаратисты согласятся только на независимость, добавил Ходаковский.

Но даже Россия не признает псевдо-государство. Вместо этого, Путин использует восточную Украину в качестве залога в отношениях с правительством в Киеве. Как в Абхазии и Южной Осетии, Москва установила на востоке Украины марионеточный режим, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. На вопрос, чувствует ли он себя использованным Путиным, Ходаковский ответил: «Путин – не мой президент. Россия не заинтересована в длительном конфликте», говорит Ходаковский.

Между тем, в Берлине в понедельник состоялась встреча министров иностранных дел Германии, России, Франции и Украины, во время которой они искали пути выхода из кризиса. Дальнейшие санкции против России будут иметь далеко идущие последствия для Запада, предупреждает лидер боевиков Ходаковский в Донецке. Если Путин будет загнан в угол, ему нечего будет терять. «Москва в любое время может возродить проект Новороссия», говорит Ходаковский. Имеется в виду территория от Харькова до Одессы, которую российские националисты хотят отделить от Украины.

Когда его спросили, снабжает ли Россия сепаратистов оружием и бойцами, лидер повстанцев ответил уклончиво. «У нас достаточно вооружения, и нам не нужно больше военной техники», говорит он. Батальон «Восток» также больше не принимает бойцов. Подразделение состоит в основном из украинцев. Кроме того, к нему присоединились около 300 чеченцев, а также русские, американцы, испанцы и несколько немцев.

Экономическая ситуация в регионе еще больше ухудшилась, после того, как с ноября Киев перестал выплачивать пенсии. За месяцы гражданской войны тысячи жителей восточной Украины потеряли свои дома. Поэтому бездомные семьи живут в шахтах без электричества, отопления и водоснабжения. Лидер повстанцев Ходаковский по-прежнему верит в будущее «Донецкой и Луганской народных республик». Но регионы находятся в полной зависимости от России. Между тем, Москва отправила одиннадцатый гуманитарный конвой в восточную Украину. 120 автомобилей с 1400 тоннами груза должны прибыть в кризисные регионы в четверг. На большее, чем гуманитарная помощь от Путина, сепаратистам рассчитывать не стоит. Из-за санкций Россия вряд ли сможет вкладывать деньги в восточную Украину.

На площади Ленина возле елки столпились сотни людей. Из грузовиков за несколько центов продают картофель, капусту и лук. Многие пенсионеры, которые в метель и минусовую температуру сейчас стоят в очереди, поддерживали сепаратистов весной и хотели вернуть Советский Союз. По крайней мере, в том, что касается ситуации со снабжением, их мечта медленно становится реальностью.