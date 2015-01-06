Во время взрыва в центре Херсона погиб заложник: милиция задержала организатора преступления

На блокпосту возле Мелитополя, в зоне проведения АТО правоохранители задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в пункте обмена валют в центре Херсона 27 декабря.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью управления МВД Украины в Херсонской области, во время задержания мужчина оказал сопротивление и даже пытался отобрать у милиционеров огнестрельное оружие.

Начальник УМВД Херсонской области Артур Мериков отметил, что после задержания 28-летний житель области признался в совершенных преступлениях на территории Херсона, которые планировал заранее.

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По его словам, ночью 26 декабря он похитил моряка в Таврическом микрорайоне г. Херсона, когда тот вышел из автомобиля и направлялся домой. Злоумышленник напал на мужчину, затолкал в его же автомобиль, привязал к сиденью, надел на жертву самодельное взрывное устройство.

Угрожая пистолетом, злоумышленник заставил моряка совершить разбойное нападение на пункт обмена валют, пообещав отпустить, когда тот отберет деньги. Сам злоумышленник находился неподалеку и руководил действиями мужчины, у которого к взрывчатке был присоединен мобильный телефон, через который он слышал все, что происходит. После того, как потерпевшему отказались отдавать деньги, злоумышленник запаниковал и взорвал моряка.

Совершив преступление, злоумышленник вернулся домой, собрал вещи и поехал в Донецкую область, чтобы избежать ответственности.

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Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра его жилища оперативники изъяли большое количество самодельной взрывчатки, комплектующих к ней, электрические пистолеты и дымовые шашки.

Открыты уголовные производства по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), ч.4 ст.187 УК Украины (разбой) и ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря около 11.00 в центре Херсона, на перекрестке улиц Белинского и Карла Маркса (возле Центрального рынка), в помещении пункта обмена валют произошел взрыв, погиб мужчина.

По информации источника в правоохранительных органах, погибшего звали Павел Рябов, он житель Херсона, 1989 года рождения. Также была подтверждена версия о том, что взрыв произошел во время попытки ограбления обменного пункта погибшим.