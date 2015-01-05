В Херсоне неизвестные пытались поджечь офис фонда помощи армии
11:31, 05 января 2015Общество
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Все удалось локализовать, так как вовремя подъехала охранная фирма.
В Херсоне хотели поджечь офис фонда "Захист" / Лариса Польская / Facebook
Сегодня около 4-х утра совершена попытка поджога офиса Фонда громады Херсона "Захист".
Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава фонда Лариса Польская.
По ее словам, "была подожжена входная дверь. Занялась горючая смесь, залитая через почтовую прорезь во входной двери, и внутри - в коридоре. Облиты и подожжены оба окна".
Читайте такжеМилиция намерена квалифицировать взрыв в Одессе как терактПольская пишет, что все удалось локализовать, так как вовремя подъехала охранная фирма.
Она напомнила, что в ночь на 26 декабря уже были разбиты окна. Тогда милицию не вызывали - решили, что хулиганство.
Теперь абсолютно очевидно, что это было не хулиганство, подчеркнула Польская.
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