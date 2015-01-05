В Херсоне неизвестные пытались поджечь офис фонда помощи армии

Сегодня около 4-х утра совершена попытка поджога офиса Фонда громады Херсона "Захист".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава фонда Лариса Польская.

По ее словам, "была подожжена входная дверь. Занялась горючая смесь, залитая через почтовую прорезь во входной двери, и внутри - в коридоре. Облиты и подожжены оба окна".

Читайте такжеМилиция намерена квалифицировать взрыв в Одессе как терактПольская пишет, что все удалось локализовать, так как вовремя подъехала охранная фирма.

Она напомнила, что в ночь на 26 декабря уже были разбиты окна. Тогда милицию не вызывали - решили, что хулиганство.

Теперь абсолютно очевидно, что это было не хулиганство, подчеркнула Польская.