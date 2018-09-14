День шарлотки: кондитеры раскрыли секреты приготовления яблочного пирога (видео)

Яблочный пирог и шарлотка - мир отметил их день.

Раньше ее делали из черствого хлеба и яблочного сиропа, теперь - из муки, яиц и яблок. В Британии называли десертом для бедных, нынче в ресторанах - это изысканный десерт. Яблочный пирог и шарлотка - мир отметил их день.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

А в Украине в этом году невиданный урожай яблок.

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Предлагаем вам классический рецепт шарлотки с яблоками. Этот рецепт является базовым вариантом выпекания. Такой яблочный пирог получается всегда очень вкусным.

Необходимые ингредиенты:

1 стакан муки;

1 стакан сахара;

куриные яйца ― 4 шт.;

разрыхлитель теста или сода гашеная уксусом ― 1/2 ч. л.;

4-5 яблок небольшого размера, или 3-4 больших яблока;

сливочное масло (чтобы смазать форму для выпечки).

В глубокую посуду разбить яйца, высыпать весь сахар и взбить миксером или венчиком. Полученная заготовка для теста увеличится в размере примерно в три раза, она должна получиться нежно кремового цвета. В несколько заходов просеиваем муку, каждый раз перемешиваем, чтобы не было комочков. Муку предварительно смешать с разрыхлителем или гашеной содой. Смесь взбить кухонным миксером на небольшой скорости. Взбивать недолго, до получения однородного состояния.

Яблоки необходимо очистить от кожуры, вырезать середину и нарезать не очень толстыми ломтиками или кубиками. После смешать тесто с нарезанными яблоками.

Вылить тесто в смазанную сливочным маслом емкость для приготовления. Поместить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 40-45 минут.

Приятного аппетита!