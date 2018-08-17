Яблочный спас 2018: когда отмечают и история праздника (видео)

Из года в год Яблочный спас отмечают в один и тот же день - 19 августа.

Яблочный спас или Преображение Господне - один из первых праздников урожая в году и второй из трех спасов, которые отмечают в августе. Согласно поверьям, в этот день в природе начинает наступать осень.

Когда празднуют Яблочный спас 2018

Из года в год Яблочный спас отмечают в один и тот же день - 19 августа. В 2018 году этот день припадает на воскресенье.

Яблочный спас: история праздника

Некоторые историки считают, что Яблочный спас пришел на смену языческому празднику сбора яблок. В старинные времена считалось, что до этого дня плоды были ещё не зрелыми. Только после освещения яблок на алтаре в этот день их разрешалось употреблять в пищу.

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В христианстве 19 августа называют ещё Спасом на горе. Согласно Библии, в этот день - ровно за 40 дней до своего распятия - Исус с учениками поднялся на гору Фавор. Во время молитвы лицо Исуса осветил яркий свет, а его одежда стала белоснежной. Исус преобразился на глазах своих учеников, открыв им свое предназначение. От сюда ещё одно название праздника - Преображение Господне.

В этот день Христос узнал, что он предназначен для спасения людей, и во имя этого ему суждено умереть в муках, а потом воскреснуть. Вернувшись с горы, Исус велел собрать яблоки, чтоб Господь смог их освятить.

Праздновать Яблочный спас начали в 4 веке, когда на горе Фавор был открыт храм, увековечивший Преображение Господне.