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Ани Лорак покрасовалась без юбки в "дождике" и вульгарных колготках

17:53, 30 августа 2018
Общество
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Лорак предстала в странном образе / Скриншот

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая после новостей об измене мужа Мурата "исчезла" из соцсетей, в последнее время снова активна в Instagram.

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Так, на своей странице она опубликовала Stories, где на ней лишь сетчатые колготки и "дождик". На кадрах можно разглядеть подтянутые ноги певицы.

Как сообщал УНИАН, 29 августа опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за новое фото. Артистку снова заподозрили в увлечении пластикой и фотошопом.

Скриншот

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Теги: #фото#Ани Лорак