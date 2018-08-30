Ани Лорак покрасовалась без юбки в "дождике" и вульгарных колготках
17:53, 30 августа 2018Общество
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Откровенные фото Ани Лорак в Instagram - не редкость.
Лорак предстала в странном образе / Скриншот
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая после новостей об измене мужа Мурата "исчезла" из соцсетей, в последнее время снова активна в Instagram.
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Так, на своей странице она опубликовала Stories, где на ней лишь сетчатые колготки и "дождик". На кадрах можно разглядеть подтянутые ноги певицы.
Как сообщал УНИАН, 29 августа опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за новое фото. Артистку снова заподозрили в увлечении пластикой и фотошопом.
Скриншот
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