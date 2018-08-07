Мать жестоко избитой подростками в Одессе школьницы не верит в справедливое наказание обидчиков (видео)

Женщина возмущена квалификацией дела, потому что считает, что жестокое избиение – это далеко не хулиганство.

Одесская школьница, которую на днях подростки таскали за волосы и били ногами из-за ревности к парню, проходит судебно-медицинскую экспертизу.

Наказание ее обидчиков зависит от выводов врачей, говорится в сюжете ТСН.

Мать избитой девочки в справедливость не верит и с журналистами встречаться не хочет. Женщина возмущена квалификацией дела, потому что считает, что жестокое избиение – это далеко не хулиганство. "Если это будет только хулиганство, то сколько бы мы здесь не "кудкудакали", это все закончится штрафом в 51 гривну для всех. Я не могу ни с кем встречаться, сейчас я ни с кем говорить точно не буду", - заявила она.

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Полиция ждет результатов судебно-медицинской экспертизы и не скрывает, что дело могут и переквалифицировать. "Например, умышленное нанесение средних телесных повреждений или тяжких – соответственно, будет другая квалификация", - пояснил советник руководителя ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. В ювенальной полиции считают, что поведение нападающих не имеет системности, и называют это проявление агрессии естественным для подростков. "Всем родителям детей, которые попали в эту ситуацию, было рекомендовано обратиться к психологу, потому что в психологической помощи нуждается не только ребенок-жертва, а также и дети-агрессоры", - пояснила заместитель руководителя отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Лазарчук.

Инцидент возмутил тысячи пользователей соцсетей. Кто-то выложил в свободный доступ домашний адрес одного из нападавших, которая теперь дома не появляется. Соседи говорят, что недавно она и сама была жертвой подросткового булинга, поэтому и ей не помешает помощь психолога. Зато участников драки атакуют в соцсетях. Из-за многочисленных угроз, проклятий и оскорблений они удалили все свои страницы. "Взрослые с целью мести призывают к физическому насилию. И сами они, эти взрослые, дают пример детям, и сами похожи на стаю тех подростков, действия которых они решительно осуждают", - говорит Форостяк.

Девушки-обидчицы перед своей жертвой извинились, когда встретились в кабинете следователя. Они убеждены, что конфликт на этом исчерпан. Юристы же советуют матери избитой девочки обращаться в суд с гражданским иском и требовать денежного возмещения.