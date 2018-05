Евровидение-2018: онлайн-трансляция второго полуфинала (видео)

Во время второго полуфинала Евровидение 2018 в Лиссабоне выступят представители 18 стран, в том числе украинский певец Melovin.

В столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018.

Во время второго полуфинала выступят представители 18 стран, в том числе украинский певец Melovin. Он выступит со своей конкурсной композицией Under the Ladder последним, под 18 номером.

В Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала - СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала также можно будет на сайте УНИАН. Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения 2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Комментировать второй полуфинал на "UA: Первый" для украинцев будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2010 году в Осло певица ALYOSHA, а в финале комментатором станет певица Джамала. На "СТБ" комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.

Порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2018 (10 мая):

Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are

Дания: Rasmussen - Higher Ground

Россия: Julia Samoylova - I Will not Break

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis

Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up

Мальта: Christabelle - Taboo

Венгрия: AWS - Viszlát nyár

Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl

Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

Черногория: Vanja Radovanovic - Inje

Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

Украина: MELOVIN - Under the Ladder

Напомним, 8 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса. В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.

По итогам голосования в ходе первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли:

Албания: Евгент Бушпепа - Mall

Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me

Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old

Израиль: Нетта Барзилай - Toy

Эстония: Элина Нечаева - La Forza

Болгария: EQUINOX - Bones

Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You

Финляндия: Саара Аалто - Monsters

Ирландия: Райан О’Шонесси - Together

Кипр: Элени Фурейра - Fuego