Кольцо с бриллиантом и интересное положение: в сети заговорили о помолвке Светланы Лободы (фото)

11:52, 10 апреля 2018
Общество
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На безымянном пальце правой руки артистки можно заметить кольцо с бриллиантом

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В честь праздника Светлана опубликовала в Instagram несколько фото - с именинницей и свой портрет.

На безымянном пальце правой руки артистки можно заметить кольцо с бриллиантом. Поклонники Лободы считают, что у нее состоялась помолвка с отцом ее будущего ребенка. Имя возлюбленного артистка скрывает. По слухам, Светлана беременна от солиста немецкой группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.

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Теги: #Светлана Лобода