В СНБО отрицают информацию об окружении блокпоста под Смелым

В Совете национальной безопасности и обороны Украины в очередной раз призывают средства массовой информации тщательно проверять у надежных источников, и не искажать информацию о ситуации с обеспечением блокпостов в зоне проведения Антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«О ситуации в направлениях, где находятся наши блокпосты, информация, которую распространяют СМИ о необеспечении, не соответствует действительности», - сказал Лысенко.

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Представитель СНБО заверил, что «все наши блокпосты обеспечиваются всем...». При этом он отметил, что «если кто-то пытается узнать о движении каких-то наших колонн с боеприпасами, другими необходимыми вещами, то эта информация предоставлена не будет. Это делается для обеспечения безопасности людей, находящихся там».

Лысенко еще раз призвал СМИ тщательно проверять информацию. «Поэтому просим СМИ не поднимать какие-то непонятные информационные волны, а уточнять информацию», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко, блокада блокпоста №32, в районе Смелое Луганской области, несмотря на рапорты, так и не снята и продолжается уже почти 50 часов.

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"Дорога между 31-м и 32-м блокпостами усеяна разбитой техникой. Сепары ее натащили, чтобы наша колонна не могла проехать по трассе Попасное-Луганск к своим позициям. 32-ой окружен полностью. Там пятьдесят человек. Было. А теперь с полусотни около полутора десятка "двухсотых", которые лежат вокруг украинских позиций, и их никто не вывозит", - сообщал журналист.