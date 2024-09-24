Идеальные утра для ее наблюдения включают воскресенье 29 сентября и понедельник 30 сентября.

Астрономы возлагают большие надежды на то, что комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) будет видна в час перед восходом Солнца четыре утра подряд на этой неделе. Дальнейшие окна видимости невооруженным глазом в вечернем небе могут последовать в середине октября.

Ожидается, что C/2023 A3 достигнет пика яркости в пятницу, 27 сентября, когда она достигнет перигелия, ближайшей точки к Солнцу на своей предполагаемой 80 000-летней орбите. Наблюдатели за небом в Северном полушарии смогут увидеть комету в нескольких градусах над восточно-юго-восточным горизонтом примерно за 30 минут до восхода солнца между пятницей 27 сентября и средой 2 октября, пишет LiveScience.

Идеальные утра для ее наблюдения включают воскресенье 29 сентября и понедельник 30 сентября, когда к C/2023 A3 присоединится нежный убывающий полумесяц.

Видео дня

Хотя C/2023 A3 может быть видна невооруженным глазом, кометы могут быть непостоянными и трудно предсказуемыми, поэтому, возможно, будет разумно иметь хороший бинокль для наблюдения за звездами или небольшой телескоп, чтобы улучшить вид.

Как бы вы ни смотрели на комету, вы должны увидеть значительный пылевой хвост, следствие того, что пыль и лед, составляющие комету, слегка тают по мере приближения к солнцу. Насколько яркой она станет, остается загадкой, хотя некоторые астрономы предсказывают, что она может быть такой же яркой, как 20 самых ярких звезд на ночном небе.

К 30 сентября C/2023 A3 исчезнет в свете рассвета для тех, кто находится в средних северных широтах, но любой, кто находится близко к экватору, все еще сможет увидеть C/2023 A3 до 2 октября. После этой даты комета затеряется в солнечном сиянии, и ей суждено вновь появиться на ночном небе Северного полушария около субботы, 12 октября, когда она будет в ближайшей точке к Земле. Затем она расположится близко к западному горизонту. После этого C/2023 A3 постепенно исчезнет из виду.

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Согласно новому анализу минералогических карт, вода и гидроксил - еще одна молекула, состоящая из водорода и кислорода - могут быть найдены в нескольких местах на всех лунных широтах и ​​рельефах, даже там, где Солнце светит сильнее всего.

Это открытие имеет множество последствий. Оно может помочь нам понять геологическую историю Луны и текущие процессы, а также информировать будущие миссии с экипажем на спутник Земли.

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