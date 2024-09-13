NASA считает любой космический объект, который приближается к Земле на расстояние 193 миллиона км, "околоземным объектом" .

По данным NASA, во вторник (17 сентября) мимо Земли должен пролететь "потенциально опасный" астероид размером с небоскреб.

Астероид, названный 2024 ON, имеет предполагаемый диаметр от 220 до 480 метров и пролетит мимо Земли со скоростью 31 933 км/ч - или примерно в 26 раз больше скорости звука, предупреждает NASA.

При самом близком сближении астероид приблизится к Земле на расстояние около 1 миллиона километров, что примерно в 2,6 раза больше среднего расстояния между Землей и Луной. По космическим меркам это невероятно узкий рубеж - но все еще достаточно далеко, чтобы ни одному землянину не пришлось беспокоиться о пролетающей космической скале, отмечает Live Science.

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NASA считает любой космический объект, который приближается к Земле на расстояние 193 миллиона км, "околоземным объектом" и классифицирует любой крупный объект в пределах 7,5 миллионов км от нашей планеты как "потенциально опасный". NASA отслеживает местоположение и орбиты примерно 28 000 астероидов, отслеживая их с помощью Системы оповещения о столкновении с Землей (ATLAS), массива из четырех телескопов, которые выполняют сканирование всего ночного неба каждые 24 часа.

Если 2024 ON упадет на Землю, это не вызовет катастрофического события, подобного астероиду шириной12 км, убившем динозавров, который упал на Землю 66 миллионов лет назад. Но это не значит, что его последствия не будут далеко идущими. Например, взрыв метеорита шириной 18 м в 2013 году над Челябинском, Россия, вызвал взрыв, примерно равный примерно 400-500 килотоннам тротила, или в 26-33 раза больше энергии, выброшенной бомбой Хиросимы, и ранил около 1500 человек.

Понимание траекторий астероидов может быть более сложной задачей, чем кажется на первый взгляд, из-за так называемого эффекта Ярковского. Названный в честь инженера 19 века, который первым его предложил, эффект означает, что в течение длительных периодов времени космические камни поглощают и испускают достаточно света, несущего импульс, чтобы тонко изменять свои орбиты. Это означает, что количественная оценка эффекта Ярковского имеет решающее значение при прогнозировании того, какие астероиды представляют потенциальную угрозу.

Космические агентства по всему миру уже работают над возможными способами отклонения опасного астероида, если он когда-либо направится в нашу сторону. 26 сентября 2022 года космический аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) перенаправил неопасный астероид Диморфос, сбив его с курса и изменив орбиту астероида на 32 минуты в ходе первого испытания планетарной системы обороны Земли. С тех пор NASAназвало миссию успешной, превзойдя все ожидания.

Китай также заявил, что находится на ранних стадиях планирования миссии по перенаправлению астероида. Запустив 23 ракеты Long March 5 в астероид Бенну, который пролетит в 7,4 миллиона км от орбиты Земли между 2175 и 2199 годами, ученые надеются еще больше отклонить космический камень от его текущей траектории.

Для тех, кто заинтересован в том, чтобы следить за курсом 2024 ON, когда он пролетит мимо нашей планеты, проект Virtual Telescope Project покажет прямую трансляцию его пути, начиная с 15 сентября в 19:30 UTC, когда объект будет виден в Северном полушарии.

Новости об астероидах

Существует небольшой риск того, что астероид "Бог Хаоса" Апофис может врезаться в Землю во время сверхблизкого сближения с планетой в 2029 году. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования. Вероятность такого катастрофического столкновения составляет более одного на миллиард, однако исследователи не могут исключить такое развитие событий еще как минимум три года.

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