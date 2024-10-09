В Тасмании обнаружен древний окаменевший лес на берегу пляжа Баджер.

Служба парков и дикой природы Тасмании опубликовала в соцсетях фотографии древнего леса, который скрывался прямо под береговой линией пляжа Баджер в национальном парке Наравнтапу.

Отмечается, что приливы скоро похоронят древнее прошлое под песком, но это зрелище вызвало немало споров о том, что это за деревья и даже к какому классу ископаемых они принадлежат.

Скопления, которые издалека больше похожи на слипшиеся водоросли, на самом деле являются корой деревьев. Посетители описали их как "осьминогов, застрявших в грязи", пишет ABC Australia.

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Сохранившаяся кора, сросшаяся с камнем, является частью леса, относящегося к ледниковому периоду. Следовательно, эти древние деревья возрастом в десятки тысяч лет, что заставляет людей думать, что это может быть "окаменевший лес".

Некоторые эксперты не согласны, утверждая, что, хотя этот лес и окаменел, он сохранился, ведь древесина ближе к своему естественному состоянию.

Отмечается, что лес может демонстрировать признаки окаменения и консервации. В обоих случаях недостаток кислорода заставляет древесину разлагаться.

В случае окаменения органический материал превращается в камень, что, по-видимому, подтверждают фотографии. По данным Parks and Wildlife, окаменевшему лесу может быть "40 000 лет"..

Просветитель-абориген считает, что знает, что это был за лес. По его мнению, это, скорее всего, древний лес мелалеуки или чайного дерева, что также делает его культурно значимым.

Северное побережье Тасмании особенно богато и густо заселено историей аборигенов. Поскольку эти деревья служили опорой для роста всех остальных, аборигены говорят: "Они старейшины".

Хотя некоторые из этих деталей не были подтверждены, это древесина возрастом в тысячи лет. И она уже привлекла внимание как редкое явление из прошлого природы.

Новости археологии

Ученые вырастили трехметровое дерево из таинственного 1000-летнего семени, которое археологи обнаружили в пещере в Иудейской пустыне в конце 1980-х годов.

Отмечается, что для этого исследователям потребовалось почти 14 лет. Загадочный образец назвали "Шеба". Предполагается, что это дерево может принадлежать к вымершему виду, которые несколько раз упоминаются в Библии.

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