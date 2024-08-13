Недавно обнаруженный вид морского крокодила, живший 135 миллионов лет назад, был описан в Германии.

Новый вид древнего морского крокодила, Enalioetes schroederi, был описан международной группой ученых, включая исследователей из Германии и Великобритании.

Этот вид жил около 135 миллионов лет назад в мелководных морях, которые когда-то покрывали большую часть Германии в меловой период, пишет SciTehDaily.

Древний крокодил был членом семейства Metriorhynchidae, замечательной группы, которая развила дельфиноподобный план тела. У Metriorhynchidae была гладкая кожа без чешуи, ласты и хвостовой плавник. Они питались разнообразной добычей, включая быстро движущихся животных, таких как кальмары и рыба, но у некоторых видов Metriorhynchidae были большие, зазубренные зубы, что позволяет предположить, что они питались другими морскими рептилиями. Metriorhynchidae лучше всего известны по юрскому периоду, а их окаменелости становятся все более редкими в меловом периоде. Enalioetes schroederi известен по трехмерному черепу, что делает его наиболее сохранившимся метриоринхидом, известным из мелового периода.

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Современная визуализация раскрывает подробную анатомию

Свен Сакс из Naturkunde-Museum Bielefeld и руководитель проекта сказал: "Эта выборка замечательна, поскольку это одна из немногих метриоринхид, известных по трехмерно сохранившемуся черепу. Это позволило нам провести компьютерную томографию образца, и мы смогли многое узнать о внутренней анатомии этих морских крокодилов. Замечательная сохранность позволила нам реконструировать внутренние полости и даже внутренние уши животного".

Доктор Марк Янг из Школы геонаук Эдинбургского университета объясняет: "Enalioetes дает нам новое представление о том, как метриоринхиды развивались в меловой период. В юрский период метриоринхиды развили план тела, радикально отличающийся от других крокодилов - ласты, хвостовые плавники, потеря костной брони и гладкая кожа без чешуи. Эти изменения были адаптацией к все более морскому образу жизни. Enalioetes показывают нам, что эта тенденция продолжалась и в меловой период, поскольку у них были даже большие глаза, чем у других метриоринхидов (которые уже были большими по стандартам крокодилов), а костные внутренние уши были еще более компактными, чем у других метриоринхидов, что является признаком того, что Enalioetes, вероятно, были более быстрым пловцом".

Прекрасно сохранившийся череп вместе с первыми шейными позвонками были обнаружены более ста лет назад немецким государственным архитектором Д. Хапке в карьере в Заксенхагене недалеко от Ганновера. У образца интересная история. Он был передан для подготовки и изучения Генри Шредеру из Прусской геологической службы в Берлине, где, как считалось, он был включен в коллекцию.

Это привело к предположению, что образец был утерян во время Второй мировой войны. Позже образец был заново обнаружен в музее Миндена в Западной Германии. Оказалось, что образец был возвращен нашедшему его, чья семья привезла его в Минден, где они нашли новый дом после Второй мировой войны, забрав его с собой. Таким образом, крокодил является одним из ценных образцов в коллекции Миндена.

Генри Шредер из Берлинской геологической службы предоставил первоначальное описание, и в его честь назван вид. Сравнив ископаемое с окаменелостями из других музейных коллекций, Сакс и его команда определили, что это был новый для науки вид.

Новости о динозаврах

Ученые обнаружили необычный вид динозавров, которые жили в середине Мелового периода. Недавно найденный предок тесцелозавра свидетельствует о том, что эти животные проводили часть своего времени в подземных норах, пишет SciTechDaily.

"Новый динозавр, Fona [/Foat'NAH/] herzogae (Фона), жил 99 миллионов лет назад на территории современного штата Юта. В то время эта территория была обширной пойменной экосистемой, зажатой между берегами огромного внутреннего океана на востоке и действующими вулканами и горами на западе. Это была теплая, влажная, илистая среда с многочисленными реками, протекающими через нее", - говорится в материале.

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