Украинские полярники увидели удивительное 'ледяное ожерелье': как оно образовалось

Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, зафиксировали удивительное "ледяное ожерелье", которое образовалось, благодаря двум природным явлениям.

Ученые обнародовали фото, которое сделала во время морского выхода биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая.

"Посмотрите, какие оригинальные сосульки - как будто драгоценное ожерелье или хрустальный светильник", - констатируют в центре.

Глава отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк объясняет, что "ожерелье" образовалось из-за совпадения двух природных явлений. Первое - таяние толстых наслоений снега (снежников), второе - кратковременная метель (снежный заряд), свойственные морскому полярному климату в районе, где расположена станция "Академик Вернадский".

По словам Пишняка, снежники, как губка, накапливают талую воду и долго выпускают ее, даже когда погода изменилась и наступило похолодание.

"То есть сначала потеплело и снежник начал таять. Потом стало холоднее, но вода продолжала стекать, замерзая в сосульки. В это время произошла внезапная метель, которая подняла большое количество снежной пыли в воздух. Эти мелкие кристаллы льда налипли на мокрые сосульки, придав им интересную рельефность", - рассказал руководитель отдела.

По его словам, поскольку на кончиках сосулек стекающая вода собирается в каплю, то там налипло больше всего снежинок, образовав шарики.

"Вот так появилось "ледяное ожерелье", фото которого украинские полярники прислали нам впервые", - отмечают ученые.

Недавно украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский", на остров Галиндез, неожиданно посетили более 2 тыс. пингвинов, но потом исчезли. В общем, пингвины живут на Галиндезе примерно с октября (антарктическая весна) до мая (антарктическая осень), и именно тогда у этих птиц брачный сезон. На зиму пернатые остров покидают, однако в середине августа на Галиндез прибыло более 2 тысяч пингвинов.

Некоторые вылезали на скальные возвышения и там сидели - это типичные места для построения гнезд. Еще часть "покусывала" комья снега, как будто проверяла их на прочность - движения и поведение были очень похожи на те, которыми летом они выискивают камешки в грязи для "строительства" гнезда. Однако вскоре акваторию плотно затянуло льдом, и остров снова почти опустел. Ученые предполагают, что скорее всего, это была миграция стаи, охотящейся в море, с передышкой на Галиндезе.

