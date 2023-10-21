Исследовательский консорциум провел небольшое исследование морских птиц - северной олуши и баклана - на острове Басс-Рок у побережья Шотландии.

Как показало новое предварительное исследование, проведенное на небольшой выборке северных олуш и баклана, у некоторых морских птиц наблюдаются признаки развития иммунитета к птичьему гриппу. Эксперты выявили специфический иммунитет к штамму вируса H5N1, что свидетельствует о воздействии и выздоровлении у части особей.

Крупный исследовательский консорциум под названием FluMap, возглавляемый командой Агентства по здоровью животных и растений (APHA), разработал лабораторные инструменты, способные анализировать иммунный ответ у птиц, которые в течение жизни подвергались воздействию вирусов птичьего гриппа. Об этом пишет Independent.

Вирусы птичьего гриппа склонны к изменениям, и поэтому уровень антител, скорее всего, со временем снизится, и нет гарантий, что потомство в следующем году будет иметь иммунитет. Однако, ученые надеются изучить влияние антител на инфекцию, чтобы лучше предсказать появление новых вирусов с различными комбинациями белков в будущем.

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Опасность птичьего гриппа

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс заявила, что вирус представляет собой глобальную угрозу, которая оказывает "действительно существенное и разрушительное воздействие" как на диких, так и на "домашних" птиц.

"У нас по-прежнему существует глобальная проблема с птичьим гриппом, особенно со штаммом H5N1. У нас уже две зимы с вирусом H5N1 и значительное количество вспышек. Существует реальная обеспокоенность по поводу того, что эта осень и зима будут означать для наших домашних птиц, а также опасения по поводу воздействия на диких птиц. У нас высокий уровень риска заражения диких птиц, но низкий риск заражения домашних". Это не значит, что этого не произойдет, и мы продолжаем призывать всех птицеводов помнить о мерах предосторожности в сфере биобезопасности", - сказала она.

Одной из самых больших проблем в преддверии зимы будут перелетные птицы, возвращающиеся из-за границы, отметила Миддлмисс. При этом она добавила, что исследователи будут "внимательно следить", чтобы увидеть, что они приносят с собой.

С конца октября 2021 года по всей Великобритании было подтверждено более 337 случаев птичьего гриппа у сельскохозяйственной птицы. Вспышки птичьего гриппа оказали разрушительное воздействие на морских птиц: в прошлом году на островах Фарн, у побережья Нортумберленда, погибли более 6000 особей.

Миддлмисс отметила, что хотя ученые пока не наблюдают такого же уровня случаев заболевания, как в прошлом году, "мы все еще подвергаемся высокому риску заражения".

Как проводили исследование и его результаты

Профессор Ян Браун, руководитель отдела вирусологии APHA, сказал, что бдительность "абсолютно важна", поскольку осень, и в частности октябрь, - это "окно высокой неопределенности".

Говоря о проведенных исследованиях Браун сообщил, что они включали сбор образцов крови примерно у 30 северных олуш и 30 бакланов на Басс-Роке. Там, по данным Шотландского центра морских птиц, в пик сезона обитает около 150 тысяч олуш, что делает его крупнейшей колонией в мире.

"В некоторых частях Скалы была очень высокая смертность, вероятно, превышающая 50%. Они находятся в тесном контакте, поэтому, когда они собираются вместе, это немного похоже на пребывание внутри птичника на птицеферме. Уровень контакта во время размножения намного выше, чем когда они находятся в море в поисках пищи, и из-за этого вирус может довольно легко передаваться между особями. То, что мы действительно видели, это особи, которые явно контактировали с птицами, которые заболели и умерли", - говорит Браун.

Он отметил, что из-за специфики с дикими птицами команде пришглось разработать специальные инструменты, которые помогли обнаружить антитела к птичьему гриппу.

"При взятии проб крови мы обнаружили, что можем обнаружить специфические антитела к вирусу H5N1. Делать это - непростое искусство, потому что проблема диких птиц в течение их жизни заключается в том, что они могут подвергнуться воздействию одного или нескольких вирусов гриппа, и тогда проанализировать реакцию непросто. Мы разработали ряд инструментов, которые вселили в нас большую уверенность в том, что мы действительно обнаруживаем антитела к вирусу H5N1", - отметил профессор.

По словам Брауна, около трети олуш и половины бакланов, у которых взяли образцы, были инфицированы птичьим гриппом и выздоровели.

"Мы смогли показать, что около 30% птиц, у которых мы взяли образцы, имели антитела к H5N1, что указывает на то, что они были инфицированы и выздоровели. У бакланов мы видели нечто большее, около 50%", - сказал он.

Браун также отметил необходимость проводить больше подобных исследований, чтобы лучше понять, что происходит на уровне популяции и между различными видами. Также ученые хотят глубже изучить, как вирус передается от диких птиц к фермерской птице, какие пробелы в биобезопасности позволяют вирусу проникать в помещения, как с этой проблемой можно справиться и как вакцинация может повлиять на вспышки.

Эпидемия птичьего гриппа - новости

Как сообщал УНИАН, по всей Антарктиде могут погибнуть тысячи пингвинов из-за угрозы распространения эпидемии птичьего гриппа на континенте. По словам экспертов, инфекция, убившая за последний год миллионы птиц по всему миру, будет иметь смертельные последствия, как только достигнет региона.

Ожидается, что вирус H5N1 появится в ближайшие недели по мере миграции птиц из Южной Америки к местам размножения в Антарктике. Хотя болезнь в основном распространяется среди птиц, она также заражает и млекопитающих, в том числе тюленей и морских львов. При худшем сценарии в этом сезоне туристам также могут запретить сходить с круизных лайнеров.

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