Туристам может быть впервые предписано оставаться на борту круизных лайнеров, чтобы предотвратить перекрестное заражение.

Тысячи пингвинов могут погибнуть по всей Антарктиде из-за угрозы распространения эпидемии птичьего гриппа на континенте.

По словам глава отдела полярных регионов Министерства иностранных дел и международного развития Британии предупредил, что инфекция, убившая за последний год миллионы птиц по всему миру, будет иметь смертельные последствия, как только достигнет региона. Об этом пишет Telegraph.

"Это может быть абсолютно разрушительным. Мы говорим, когда, а не если", - сказала доктор Джейн Рамбл.

Видео дня

Ожидается, что вирус H5N1 появится в ближайшие недели по мере миграции птиц из Южной Америки к местам размножения в Антарктике.

По словам ученых, число погибших птиц может быть исключительно высоким, поскольку континент является местом размножения более 100 миллионов птиц.

"Я не хочу называть эту цифру, но это очень серьезно. Определенные группы, такие как тюлени, крачки и пингвины, вероятно, пострадают серьезно. Пингвины, скорее всего, будут восприимчивы к этому вирусу, поскольку они подвержены другим подобным вирусам. Это может быть довольно серьезно", - сказал доктор Том Харт, биолог, который занимается разработкой рекомендаций по птичьему гриппу.

Хотя болезнь преимущественно распространяется среди птиц, было доказано, что она заражает и млекопитающих, в том числе тюленей и морских львов.

Чтобы бороться с риском, туристы, посещающие Антарктиду в этом сезоне, возможно, не смогут сойти с круизных лайнеров, если возникнет худший сценарий.

"Они будут держать всех на борту или просто будут путешествовать по Зодиаку. Туристы могут не получить тот отпуск, на который они рассчитывали", - сказала доктор Рамбл.

Колонии "могут ускорить распространение заболеваний"

Огромная концентрация случаев птичьего гриппа в Южной Америке и скорость его передачи усилили угрозу, с которой сталкивается Антарктика.

H5N1 был впервые обнаружен в Южной Америке в октябре прошлого года - после того, как миграция в 2022 году уже началась - и быстро распространился из Колумбии в Чили всего за три месяца.

Согласно новому отчету OFFLU, глобальной сети экспертов по гриппу, только в Чили и Перу с тех пор погибло более 500 тысяч диких птиц как минимум 65 видов и 20 тысяч млекопитающих. Считается, что реальная смертность во много раз выше из-за трудностей тестирования.

Многие виды Антарктиды, например знаменитый императорский пингвин и антарктический морской котик, собираются вместе в большие и плотные колонии, что может ускорить распространение болезней.

"Животные имеют тенденцию концентрироваться вместе. На некоторых участках обитают папуасские пингвины, антарктические пингвины, морские слоны, морские котики, и, по сути, все они вместе. Их естественные хищники обитают в воде, поэтому они не избегают друг друга на суше", - сказала доктор Рамбл.

Местные морские млекопитающие подвергаются аналогичному риску; 95% антарктических морских котиков обитают только вокруг одного острова, что делает их особенно уязвимыми перед вспышкой.

H5N1 также угрожает сохранению нескольких видов: например, погибли 36 процентов находящихся под угрозой исчезновения перуанских пеликанов и 13% уязвимых чилийских пингвинов Гумбольдта.

Поскольку в Антарктиде никогда не было вспышек высокопатогенного птичьего гриппа, циркулирующего по земному шару (это всего лишь один из двух континентов, которые не пострадали), считается, что его виды обладают слабым иммунитетом к вирусу.

Предотвратить распространение вируса дикими птицами - невозможная задача, но чиновники ужесточили меры биобезопасности для исследователей и туристов.

"Мы совершенствуем протоколы биобезопасности, чтобы предотвратить обострение заболевания у людей. Посетителей в буквальном смысле пылесосят, чтобы вытащить семена из одежды и сумок. Сапоги будут дезинфицироваться, когда они сойдут на берег, чтобы не передавать какие-либо заболевания с одного места на другое", - сказала Рамбл.

Такие меры становятся все более важными, поскольку число туристов стремительно растет.

Ожидается, что в этом сезоне, который продлится с октября по март, на континент отправятся более 115 тысяч туристов - это самый высокий зафиксированный показатель. В сезоне 2015/16 их общее количество составило всего 38478.

Ученых, которые взаимодействуют с птицами в рамках своей работы, также спрашивают, нужно ли им начинать работу в этом сезоне или они могут отложить ее на год.

Хотя птичий грипп является самой актуальной проблемой Антарктиды в этом сезоне, доктор Рамбл сказала, что многие птицы сталкиваются с другими угрозами, от чрезмерного вылова рыбы до изменения климата.

Антарктида нагревается в два раза быстрее, чем остальной мир. В прошлом месяце сообщалось, что около 10 тысяч птенцов императорских пингвинов погибли после того, как морской лед растаял и раскололся, прежде чем у них появились водонепроницаемые перья, необходимые для плавания в открытом океане.

Смертность пингвинов - другие новости

Как сообщал УНИАН, в июле этого года на побережье Уругвая за несколько дней выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов. Магеллановы пингвины гнездятся на юге Аргентины. Зимой в Южном полушарии они мигрируют на север в поисках пищи и теплых вод, даже достигая побережья Бразилии.

На пляжах Уругвая также находят мертвых буревестников, альбатросов, чаек, морских черепах и морских львов.

В августе стало известно, что в Антарктиде из-за глобального потепления и рекордно низкого уровня льда погибли тысячи птенцов императорских пингвинов. По словам ученых, популяция императорских пингвинов зависит от льда, который ежегодно уменьшается, в частности, из-за нагрева мирового океана.

В частности, лед уже растаял на территории длиной около 1,5 тыс. км и из-за этого, начиная с 2018 года, могло погибнуть 30% из известных 62 колоний императорских пингвинов в Антарктиде.

Вас также могут заинтересовать новости: