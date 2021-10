Участников группы The Rolling Stones заменили четвероногие роботы Boston Dynamics.

Роботы-псы от компании Boston Dynamics научились танцевать под музыку группы The Rolling Stones и показали, что из этого вышло.

Компания Boston Dynamics как дань уважения культовому клипу The Rolling Stones на их хит 1981 года "Start Me Up" выпустила видео, в котором участников группы заменили четвероногие роботы модели Spot.

"40 лет назад The Rolling Stones дебютировали со своим культовым альбомом Tattoo You. Мы помогаем им отпраздновать", – говорится в подписи к видео.

На видео видно, как робопсы повторяют движения участников группы в клипе. Один пес даже "сел" за барабанную установку.

Видео было снято в сотрудничестве с Mercury Studios, Polydor Records и The Rolling Stones, а Boston Dynamics и Моника Томас поставили "хореографию" роботов.

Как и большинство других подобных проектов Boston Dynamics, получилось круто и одновременно крипово. И пока непонятно, как к этому относится - то ли как к будущему, в котором можно закатить крутую танцевальную вечеринку с робопсами; то ли как к будущему, в котором на улицах на людей охотятся собаки-роботы, вооруженные ножами, пишет The Verge.

Хотя на самом деле, видео просто демонстрирует впечатляющую мобильность Spot и постоянное стремление Boston Dynamics сделать своих роботов забавными.

Как сообщал УНИАН, ранее робопсы вышли на прогулку - инженеры Boston Dynamics прогулялись со своими собаками-роботами по Вашингтону. Эта прогулка вызвала немалый интерес у обычных четвероногих.

Читайте такжеРоботы Boston Dynamics поздравили людей с Новым годом совместным танцем (видео)

Но это - не единственная подобная разработка. Так, китайский производитель техники Xiaomi создал конкурента популярным робособакам от Boston Dynamics - робот CyberDog был представлен 10 августа. В видеопрезентации Xiaomi продемонстрировали трюки, которые может выполнять их "киберпес".

Также свою собаку-робота собрали и в России. Как пишет C-news, получившееся творение внешне напоминает робопсов Boston Dynamics. Но со своим творением российские ученые опоздали на 16 лет. Более того, двух лет, потраченных ими на разработку хватило лишь на то, чтобы "обучить" робота лишь базовым функциям, да и то не всем. К примеру, российский робот не может встать из лежачего положения. В целом, пока это больше похоже на пародию на робопсов Boston Dynamics или Xiaomi.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий