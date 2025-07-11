В городе и по области объявлен І уровень опасности.

В Харькове на пятницу, 11 июля, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение объявили и для жителей Харьковской области.

"11 июля по городу и области ожидается гроза, днем град и шквал, 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

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Синоптики призвали украинцев быть внимательными и осторожными, ведь такая погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

11 июля на Харьковщине будет переменная облачность. Днем ожидаются кратковременные осадки с грозами. Днем возможен град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха от 32 до 37 градусов тепла.

В Харькове днем также ожидаются кратковременные ливни с грозами. Возможны град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут от 34 до 36 градусов.

12 июля на Харьковщине прогнозируется переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, грозы, а также местами град и шквалы до 15-20 м/с. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 31-36° тепла.

13 июля сохранится переменная облачность. В течение суток возможны кратковременные дожди, местами грозы. Днем местами вероятны град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Ветер сменится на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 16-21°, днем 30-35°.

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