Жарче всего будет на востоке Украины.

На выходных в Украине ожидаются температурные контрасты и грозовые ливни, а местами воздух раскалит до адских +38°...+40°. Об этом на "Метеопрог" предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

На Левобережье ожидаются грозовые дожди, которые в дневное и вечернее время местами будут сопровождаться комплексом опасных явлений - градом и сильными порывами ветра.

"Экстремально жаркая погода установится на Луганщине, а наиболее комфортные температурные показатели прогнозируются в западной части страны, куда уже поступит свежая и влажная воздушная масса атлантического происхождения", - рассказал синоптик.

Видео дня

Погода 12 июля

В западных областях ночью без существенных осадков, а днем местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем +21...+26 °С.

На севере Украины утром и днем ожидаются грозовые дожди, в Сумской области местами сильные ливни, крупный град и шквалы 17 - 22 м/с. Ночью будет +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

В центральных областях местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные шквалы и град. Ночью +15...+21 °С, днем +29...+34 °С, а на Днепропетровщине до +37 °С.

На юге будет сухо, жарко и солнечно. Ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С, в Крыму и Приазовье до +37 °С.

На востоке местами пройдут грозовые дожди, днем в регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными ливнями, местами возможен град и шквалы 18 - 23 м/с. Температура ночью +18...+23°С, днем +32...+37 °С, а на Луганщине разогреет до +39 °С.

Погода 13 июля

В конце недели в западных областях Украины ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +11...+16 °С, днем уже потеплеет до +24...+29 °С.

В северных областях ночью ожидаются грозовые дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

В центральных регионах будет малооблачная и сухая погода. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.

На юге 13 июля будет малооблачно и жарко. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ночью составит +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

В восточной части Украины ожидается жаркая и неустойчивая погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами вероятны сильные ливни, град и шквалы 18 - 23 м/с. Температура ночью +18...+23 °С, днем +32...+37 °С, а на Луганщине раскалит до +38...+40 °С.

Львов затопило - подробности

10 июля во Львове выпал рекордный дождь. За 12 часов было более 110 мм осадков - это 112% месячной нормы. В результате стихии хафиксувлп подтопления не только в городе, но и по области.

По состоянию на утро 11 июля спасатели уже откачали около 10 тысяч кубометров воды, а из затопленных домов спасли 8 человек. Борьба с последствиями вчерашнего потопа продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: