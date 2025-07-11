Пятница, 11 июля, пройдет под влиянием Металлической Змеи - энергии точной, быстрой и интуитивной. В китайской астрологии такой день называют Днем открытых дверей - временем, когда возможности буквально стучатся в вашу жизнь. Особенно повезет шести китайским знакам Зодиака, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Змея

Этот день полностью на вашей стороне. Все в вашей энергии притягательно: идеи, действия, даже простое присутствие. Не откладывайте - решительные шаги принесут неожиданные, но важные предложения или поддержку. Мир начинает играть по вашим правилам.

Свинья

Интуиция - ваш главный союзник. Не все будет логичным, но именно спонтанность приведет к ценному шансу: выгодному предложению, отмене препятствия или внезапному подарку судьбы. Главное - быть в моменте и не упустить его.

Тигр

День заставит выйти за пределы привычного, но именно это обернётся успехом. Вас ждет встреча или идея, способная изменить направление событий. Действуйте быстро - на этот раз удача на вашей стороне.

Бык

То, над чем вы так долго трудились, неожиданно сдвинется вперёд. Препятствия отступают, и вы получаете возможность завершить дело или пойти дальше без лишних сомнений. Это шанс восстановить баланс и направить энергию в личную радость.

Собака

Ситуация изменится в вашу пользу - кто-то откажется, а вы получите. План внезапно станет удобнее, чем прежде, и вы поймете, что всё сложилось именно так, как должно было быть. Доверьтесь происходящему.

Обезьяна

Ваша внимательность - источник удачи. Замеченная мелочь или услышанная фраза откроют перед вами то, что другие упустили. Один шаг, одно решение, и и вы попадаете в волну успеха, словно специально созданную для вас.

Напомним, как рассказали астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат особый дар от Вселенной.

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