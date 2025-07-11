Также после достижения соглашения о прекращении огня коалиция намерена помочь в восстановлении ВСУ.

Великобритания и Франция будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины в случае подписания соглашения о прекращении огня с Россией. Как пишет The Telegraph, страны также будут помогать в подготовке украинских войск в рамках создания новых "Многонациональных сил".

"Эти меры представляют собой шаг назад по сравнению с первоначальными планами, предложенными для "Коалиции желающих" стран, в рамках которых десятки тысяч европейских военнослужащих должны были быть развернуты для защиты украинских городов, критически важной инфраструктуры и атомных электростанций", - отмечает издание.

Подчеркивается, что первоначальная стратегия провалилась из-за нехватки персонала и опасений, что это может спровоцировать Владимира Путина, президента России, на войну с НАТО.

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Новое решение было принято после встречи коалиции, впервые с участием США, в рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию.

"Мы объявили о планах создания новых "Многонациональных сил в Украине" со штаб-квартирой в Париже, чтобы быть готовыми поддержать мирное соглашение, когда оно будет достигнуто. Но пока Путин отказывается от мира, мы сейчас мобилизуем больше поддержки Украины… чтобы защитить её народ и заставить Путина сесть за стол переговоров", заявил Стармер.

Отмечается, что после достижения соглашения о прекращении огня коалиция намерена направить в Украину военных инструкторов, а также экспертов по логистике и вооружению для восстановления украинских вооруженных сил.

Также самолеты коалиции присоединятся к Военно-воздушным силам Украины для патрулирования неба, что позволит возобновить полеты коммерческих авиакомпаний.

Кроме того, Черноморская военно-морская оперативная группа во главе с Турцией, Болгарией и Румынией будет усилена для разминирования региона и обеспечения безопасного прохода судов, следующих в украинские порты и из них.

При этом страны-участницы признали, что, пока не видно конца войны, они будут отдавать приоритет поставкам оружия в Украину, а не любой переброске войск.

Коалиция желающих - новости

Ранее Макрон сообщил, что Франция и Великобритания планируют увеличить численность совместных экспедиционных сил до 50 тысяч. Эти военные могут быть ядром планирования для сдерживающих сил, которые могут быть развернуты в Украине для поддержания мира после прекращения огня.

В то же время Politico писало, что у Макрона и Стармера есть разногласия по некоторым ключевым вопросам, из-за чего "коалиции желающих" грозит раскол. Два французских чиновника рассказали журналистам, что "коалиция желающих" не имеет четкого направления.

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