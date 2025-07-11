Infinix Hot 60 Pro+ получил батарею емкостью 5 160 мАч при толщине корпуса всего 5,95 мм.

Компания Infinix представила новый смартфон Hot 60 Pro+, который может стать серьезным конкурентом для Galaxy S25 Edge. Он получил тонкий корпус, сбалансированную начинку и доступен в нескольких ярких расцветках.

Толщина Hot 60 Pro+ составляет всего 5,95 мм – это лишь на 0,2 мм больше, чем у корейской новинки. При этом в плане веса китайский смартфон оказался даже легче – 154,6 г против 163,8 г у Galaxy. К тому же, внутри стоит батарейка емкостью 5160 мАч с зарядкой 45 Вт вместо 3900 мАч у Samsung.

Характеристики Infinix Hot 60 Pro+

Экран: 6,78-дюймовый изогнутый 3D-экран AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью до 4500 нит. Спереди стекло Corning Gorilla Glass 7i.

6,78-дюймовый изогнутый 3D-экран AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью до 4500 нит. Спереди стекло Corning Gorilla Glass 7i. Процессор: MediaTek Helio G200, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителя.

MediaTek Helio G200, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителя. Камеры: основная камера получила сенсор Sony IMX882 на 50 МП, другие объективы пока не названы Спереди – 13 Мп для селфи.

основная камера получила сенсор Sony IMX882 на 50 МП, другие объективы пока не названы Спереди – 13 Мп для селфи. Форма и внешний вид: рама сделана из алюминия, а тыльная панель – из стекловолокна.

рама сделана из алюминия, а тыльная панель – из стекловолокна. Система: Infinix XOS 15.1.1 на базе Android 15 установлена из коробки.

Видео дня

А еще Hot 60 Pro+ должен приглянуться людям, которые любят яркие цвета. Infinix предлагает в общей сложности цветовых вариантов, включая розовый, желтый и фиолетовый.

Infinix пока не сообщила цены. Ожидается, что стоимость будет на уровне 200 долларов. Поставки начнутся 14 июля.

Samsung выпустила свой рекордо тонкий и легкий Galaxy S25 Edge в мае. Релиз получился неоднозначным: и стартовые продажи подтверждают это. Кажется, тонкого корпуса и премиального дизайна мало, чтобы оправдать ценник в $1100.

Ранее специалисты AnTuTu делились топом лучших Android-смартфонов 2025 года по цене-качеству. В самой дешевой категории первое место занял iQOO Z9, а в самой дорогой – Red Magic 10S Pro.

Вас также могут заинтересовать новости: