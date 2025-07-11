Лавров заявил, что подтвердил Рубио "прежнюю позицию" России по Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, о чем говорил с госсекретарем США Марко Рубио во время встречи в Малайзии.

В частности, Лавров не стал комментировать заявления Рубио о новом плане по Украине, и отказался отвечать, какие российские предложения по завершению войны были переданы Трампу.

При этом он добавил, что он подтвердил Рубио прежнюю позицию России по Украине.

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"Мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз третьего июля в разговоре с президентом Трампом", – сказал Лавров.

Он также рассказал, что якобы передал американскому госсекретарю переведенную на английский язык "небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать "русню" юридически, а лучше физически".

Встреча Лаврова и Рубио

Как сообщал УНИАН, в Малайзии на полях саммита организации АСЕАН состоялась встреча министров иностранных дел России и США – Сергея Лаврова и Марко Рубио. По ее итогам Рубио сказал журналистам, что они с Лавровым обменялись новыми идеями о мирных переговорах по Украине.

"Я думаю, что это новый и отличный подход. Я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую я, знаете, верну президенту", - заявил он.

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