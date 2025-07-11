Новый подход европейских лидеров пошатнул терпение Трампа в отношении Путина.

Европейские лидеры сменили тактику поведения с президентом США Дональдом Трампом. Теперь они использовали лесть и давление, которые способствовали созданию импульса в вопросе новых санкций против РФ.

Как пишет New York Times (NYT), ссылаясь на двух европейских чиновников, знакомых с ситуацией, в беседах с Трампом эти лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, похвалили его за удар по ядерным объектам Ирана. При этом они сказали Трампу, что он может сделать нечто подобное в Украине, но правда не с помощью бомб, а с помощью нового пакета санкций, направленных на подрыв российской экономики.

Издание отметило, что эти апелляции стали последним шагом в попытках привлечь Трампа к нанесению сокрушительного удара по экономике РФ за ее нападение на Украину.

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"Похоже, президент наконец-то проникся этой идеей", - написало издание.

NYT со ссылкой на источники отмечает, что Мерц, а также лидеры Франции, Великобритании и Италии сказали Трампу, что новые санкции США могут вынудить российского диктатора Владимира Путина начать серьезные переговоры о прекращении войны.

Новый подход европейских лидеров истощил терпение Трампа в отношении Путина. И после нескольких месяцев телефонных разговоров между ними, надежды на то, что Трамп сможет добиться перемирия в Украине, иссякли.

Издание напомнило о законопроекте сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает новые меры воздействия на РФ. У него 83 сторонника в Сенате.

Некоторые аналитики предполагают, что законопроект, в случае его одобрения, может нанести гораздо больший удар, чем любые предыдущие антироссийские санкции.

"Экономические последствия законопроекта очевидны и масштабны", - заявил Бен Харрис, вице-президент и директор Программы экономических исследований Института Брукингса.

"Существует только три вероятных исхода: отступление российских войск, обвал на мировых энергетических рынках или мировая рецессия. Других исходов нет. Поэтому законопроект следует считать одновременно смелым и рискованным", - сказал Харрис.

Однако другие аналитики предупреждают, что нужно время, чтобы санкции, предусмотренные законопроектом, ударили по России настолько сильно, чтобы заставить Путина пойти на переговоры, и что Трамп может не ввести многие из них.

Эксперт по РФ из Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге считает, что большинство санкций против России "нереалистичны и никогда не будут реализованы".

"Главное достижение законопроекта - поддержание разговора о новых санкциях против России, что само по себе является важной целью. Однако он не изменит ход войны, и европейским лидерам не стоит возлагать на него слишком большие надежды", - констатировал Клюге.

Санкции США против РФ

В Сенате США ответили, когда примут законопроект о санкциях против РФ. Лидер большинства в Сенате Джон Тун надеется, что законопроект могут внести на рассмотрение до конца июля.

Такая уверенность появилась после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за недавние удары по украинским городам.

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