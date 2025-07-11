11 июля является очень важным днём для украинцев, ведь посвящен значительной исторической личности. А о том, какой сегодня праздник наступает во всем мире, будет интересно сладкоежкам. Мы назвали традиции сегодняшней даты и предупредили о том, чего нельзя совершать.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Что сегодня за праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня и какие есть пословицы
Какой сегодня праздник церковный
В новом православном стиле дата посвящена киевской княгине Ольге, которая за деяния в проповедовании православия причислена к лику святых. В старом календаре 11 июля - праздник преподобного Павла Коринфского.
Какой сегодня праздник в мире
Главное сладкое торжество 11 июля - Международный день шоколада. Любители сладости отмечают его за порцией десерта, а кондитеры соревнуются в приготовлении лучшего шоколадного изделия.
Другие известные всемирные праздники сегодня - День эфирных масел, День народонаселения, День шашлыка, День фотографии с питомцем, День мохито.
Также стоит упомянуть известных личностей, что были именинниками этой даты - прусского короля Фридриха I, дизайнер Джорджо Армани, актеры Сила Ворд и Стивен Ленг, певица Алессия Кара.
Какой сегодня праздник в Украине
Украинцы чествуют выдающихся сограждан, которые появились на свет 11 июля - это поэт Борис Нечерда и писатель Олег Гуцуляк.
Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но верующие могут почтить киевскую княгиню и поздравить знакомых Оль с Днем ангела Ольги.
Что сегодня за праздник в народе
Наши предки в эту дату работали на поле и в саду, собирали урожай, заготовляли первое сено. Крестьяне верили, что любая работа на участке окупится вдвойне. В лесах срезали грибы. Из овощей и фруктов хозяйки готовили консервацию.
Обычаи дня продиктованы тем, какой сегодня церковный праздник. День Ольги считается торжеством всех женщин. Княгине принято молиться о благополучии и правильном воспитании детей (особенно сыновей), семейном счастье, обретении мудрости и помощи в принятии решений. Для жен военных будет эффективной молитва за воинов. Женщинам для счастья надо бескорыстно помочь нуждающимся.
Что нельзя делать сегодня и какие есть пословицы
Для славян надежным способом предсказать погоду были приметы:
- если ранняя картошка крупная, то остаток лета будет жарким, а если мелкая, то будет прохладно;
- кукушки замолчали - к ранней зиме;
- гремит гром - к обилию рыбы и хорошей рыбалке;
- если вечером летает много мошек, то уродятся грибы.
Помня, какой праздник 11 июля празднуют в церкви, несложно догадаться о его запретах. В Ольгин день запрещено ругаться с родными, брать в долг деньги, унывать и жалеть себя. Женскому полу не стоит убирать и тяжело работать.