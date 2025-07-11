Сегодня выходит финальный эпизод первого сезона сериала.

Стриминговый сервис Apple TV+ продлил на второй сезон комедийный научно-фантастический сериал "Киллербот" (Murderbot) с Александром Скарсгардом ("Меланхолия", "Варяг", "Безграничный бассейн", сериал "Настоящая кровь").

О таком решении сервис объявил на своей странице в Instagram накануне релиза последней, десятой серии первого сезона 11 июля 2025 года.

"Киллербот" вернется во втором сезоне, нравится ему это или нет", – говорится в сообщении.

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В центре сюжета сериала, основанного на отмеченной престижными наградами серии книг американской писательницы-фантастки Марты Уэллс "Дневники Киллербота", – умный охранный андроид, называющий себя Киллерботом. Он обладает способностью к свободному мышлению, но должен скрывать это. Выполняя опасные задания, он испытывает влечение к людям и одновременно в ужасе от их слабости.

Также в шоу сыграли Дэвид Дастмалчян ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дюна"), Нома Думезвени ("Русалочка", сериалы "Поза", "Надзиратель"), комедиантка Сабрина Ву (сериал "Начальная школа "Эбботт"), Джон Чо ("Гарольд и Кумар уходят в отрыв", "Звездный путь", сериал "Ковбой Бибоп"), Кларк Грегг (франшиза "Мстители", сериал "Агенты Щ.И.Т.") и другие.

Авторами шоу выступили братья Пол и Крис Вайц, которые вместе основали подростковую комедийную франшизу "Американский пирог" (1999), а затем сняли номинированную на "Оскар" комедийную драму "Мой мальчик" (2002). При этом большинство своих самых известных работ они сняли отдельно друг от друга. В частности, Крис выступил режиссером фильмов "Золотой компас" (2007), "Сумерки. Сага. Новолуние" (2009) и "Операция "Финал" (2018), а также написал сценарии к фильмам "Золушка" (2015), "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" (2016) и "Творец" (2023). Тем временем, Пол снял фильмы "Назад на землю" (2001), "Знакомство с Факерами 2" (2010) и "Отцовство" (2021), а также сериал "Моцарт в джунглях" (2014-2018).

Напомним, премьера первого сезона "Киллербота" состоялась 16 мая 2025 года, и еще до официального релиза он получил восторженные отзывы от критиков.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 96% одобрения от критиков и 80% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинозрители оценили его в 70 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

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