В пластинку вошло 20 треков.

Известный канадский певец Джастин Бибер анонсировал и сразу выпустил свой седьмой альбом под названием "SWAG".

Пластинка вышла через четыре года после последнего альбома артиста "Justice". В нее вошло 20 песен, включая "Dadz Love", "Devotion" и "Therapy Session". Кстати, поклонники отметили, что "SWAG" появился неожиданно на фоне слухов о разводе Бибера с женой Хейли и проблем с психологическим здоровьем артиста. Говорят, что это была запланированная пиар-кампания, чтобы вызвать больше интереса к новому альбому.

Кстати, сам Джастин опубликовал также реламные фото со своим ребенком на руках.

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Песни из нового альбома уже доступны к прослушиванию на YouTube Music.

К слову, Бибер стал известным еще в подростковом возрасте. Он продал миллионы альбомов и выиграл десятки музыкальных наград, в частности, Grammy, Billboard Music Awards, MTV Awards и многие другие премии. Наиболее известна его композиция "Baby", которая принесла ему популярность еще в 2010 году.

Напомним, ранее популярная южнокорейская женская группа BLACKPINK выпустила новый трек.

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