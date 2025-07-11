Схема была предложена на недавнем саммите НАТО.

Президент США Дональд Трамп планирует продавать оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

"Президент США поставляет оборонительное оружие НАТО. НАТО может решать, что с ним делать. Мы не поставляем оружие на Украину", — заявил один из американских чиновников.

По данным собеседников издания, схема была предложена на недавнем саммите НАТО и обсуждалась с Украиной и европейскими союзниками.

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При этом, по данным источников, продажи могут включать наступательное вооружение, а не только средства ПВО.

Один из европейских чиновников подтвердил, что такая схема обсуждалась, но заявил, что его правительству не известно о каком-либо окончательном плане.

При этом пока ни один из источников не предоставил подробностей о том, когда и как эти планы будут реализованы.

Axios напоминает, что Трамп месяцами критиковал Байдена за то, что тот тратит миллиарды долларов на бесконечную войну.

Схема поставок через НАТО даст есу возможность утверждать, что он не повторяет эту ошибку, поскольку продает оружие, а не предоставляет его в качестве помощи, отмечает издание.

Трамп также рассматривает пакет санкций против России, инициированный сенатором Линдси Грэмом.

"Однако представитель Белого дома сообщил Axios, что Трамп не подпишет его, если он не предоставит ему "100% гибкость" для введения и снятия санкций по своему усмотрению", - отмечает издание.

Трамп и оружие для Украины

Ранее издание Reuters писало, что Трамп впервые за время второй каденции планирует использовать президентские полномочия для поставки вооружения Украине. Речь может идти об оружии на общую сумму около 300 миллионов долларов.

Позже в интервью NBC Трамп раскрыл, что США будут поставлять оружие Украине через НАТО.

"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое оружие направляется НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине), и НАТО оплачивает это оружие", - объяснил глава Белого дома.

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