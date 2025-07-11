Рынок опасается новых антироссийских санкций, но договоренности ОПЕК+ об увеличении добычи сдерживают рост цен.

Цены на нефть в пятницу, 11 июля, выросли после снижения по итогам четверга, поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление в отношении России, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 19 центов, до 68,83 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила на 24 цента, до 66,81 доллара за баррель.

"Цены отыграли часть падения после того, как президент Трамп заявил, что планирует сделать "важное" заявление по России в понедельник. Это может заставить рынок нервничать из-за возможности дальнейших санкций против России", - пишут аналитики ING.

Видео дня

Издание напоминает, что Трамп выразил разочарование Путиным из-за отсутствия прогресса в достижении мира и усиления бомбардировок украинских городов. К тому же Конгресс США планирует рассмотреть законопроект об "адских" санкциях в отношении РФ.

Как отмечают аналитики BMI в еженедельном отчете, рост цен на "черное золото" поддержало улучшение сезонного спроса, а также возобновление нападений хуситов на суда, следующие через Красное море.

В то же время, сдерживает рост цен договоренность ОПЕК+ о новом увеличении добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей.

Аналитики ING считают, что в сентябре может произойти еще одно увеличение добычи, прежде чем наступит пауза.

К тому же ОПЕК снизила свои прогнозы мирового спроса на нефть в 2026-2029 годах из-за замедления спроса в Китае, говорится в опубликованном в четверг отчете "Перспективы мирового спроса на нефть в 2025 году".

Мировой спрос, по мнению аналитиков картеля, вероятно, составит в среднем 106,3 млн баррелей в сутки в 2026 году, согласно прогнозу ОПЕК, по сравнению со 108 млн баррелей в сутки, которые предполагались в прошлогоднем прогнозе. Вместе с тем, эксперты организации ожидают роста спроса на нефть к 2050 году на 19%.

Цены на нефть - последние новости

Котировки нефти марки Brent выросли на 4 цента, до 70,23 доллара за баррель, тогда как американский нефтяной эталон WTI подешевел на 1 цент, до 68,37 долларов за баррель.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп анонсировал принятие Конгрессом санкционного законопроекта в отношении РФ, что может способствовать росту стоимости "черного золота".

Вас также могут заинтересовать новости: