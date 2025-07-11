Трамп заявил, что рассматривает возможность санкций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник "важное заявление".

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель"", — сказал Трамп в интервью NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

При этом он пообещал сделать важное заявление.

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"Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление о России", - сказал президент США.

В интервью Трамп вновь раскритиковал президента России Владимира Путина за продолжающиеся нападения России на Украину. Он также сказал, что ожидает, что Сенат примет более жесткий законопроект о санкциях против России, автором которого является сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины.

"Я сам решу, хочу ли я его использовать", — сказал Трамп об этой мере. "Они примут очень серьезный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент сам решит, хочет ли он его применять".

Он добавил, что не знает о приостановке, объявленной министром обороны Питом Хегсетом, которая остановила поставку запланированной партии оружия в Украину.

"Я ничего об этом не знаю", сказал Трамп, добавив, что Хегсет "отлично справляется".

Трамп и поставки оружия Украине

Ранее издание Reuters писало, что Трамп впервые за время второй каденции планирует использовать президентские полномочия для поставки вооружения Украине. Речь может идти об оружии на общую сумму около 300 миллионов долларов.

Также в интервью NBC Трамп раскрыл, что США будут поставлять оружие Украине через НАТО. Его стоимость полностью будет оплачивать Альянс.

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